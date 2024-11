Geoff Tate arbeitet an OPERATION: MINDCRIME III

auch interessant

Mit dem Album OPERATION: MINDCRIME haben Geoff Tate und Queensrÿche 1988 ein absolutes Meisterwerk hingelegt. Ein Konzeptalbum über einen desillusionierten Junkie, der sich einer radikalen terroristischen Gruppe anschließt – und dabei einiges über Liebe, Gesellschaft und Manipulation lernt. Die Platte gilt als eine der besten Metal-Scheiben generell. Das kann man allerdings nicht über den 2006 erschienenen Nachfolger OPERATION: MINDCRIME II sagen. Dort ist der allgemeine Konsens, dass die US-Metaller hier ein unnötiges Sequel produzierten, das die Komplexität des Vorgängers schmälert.

Geoff Tate wird MINDCRIME-Platte solo veröffentlichen

Nun hat Geoff Tate allerdings angekündigt, dass er sogar an einem dritten MINDCRIME-Album arbeitet. Tate, der 2013 nach einem dramatischen Streit innerhalb der Band Queensrÿche verließ, wird die Platte allerdings nicht als Queensrÿche veröffentlichen, sondern unter seinem eigenen Namen. Das riecht schon jetzt nach einem saftigen Rechtsstreit.

Musikalisch scheint er sich allerdings wieder in eine traditionellere Richtung zu begeben – was nicht überrascht. Immerhin verbrachte er die letzten Jahre ausschließlich damit, mit klassischem Queensrÿche-Material zu touren. „Ich würde sagen, es hat mehr das Gefühl von früher Queensrÿche-Musik“, erklärt Tate im Interview mit Rock Of Nations. „Die neuen Songs sind super heavy, und einige davon sind unglaublich technisch. Es ist wie Algebra. Man braucht einen Taschenrechner, wenn man das Stück hört.

Politisch und Heavy

Und natürlich sind einige Lieder davon auch sehr emotional. Es ist das letzte Kapitel in der Reihe. Empfehlung der Redaktion Queensrÿche: Geoff Tate glaubte nicht an größten Hit Progressive Metal Wer an Queensrÿche denkt, denkt auch gleich an den Riesen-Hit ‘Silent Lucidity’. Der ehemalige Frontmann Geoff Tate, dachte während der Entstehung des Songs allerdings noch nicht, dass er so erfolgreich wird. Es verfolgt die Geschichte von Dr. X, Nikki und Sister Mary weiter, greift an einem bestimmten Punkt ihrer Geschichte auf und beleuchtet detailliert, was genau in diesem Moment bei ihnen passiert. Ich liebe es einfach, bin total glücklich mit allem bisher und kann es kaum erwarten, dass die Leute es hören.“

Auf die Frage, ob OPERATION: MINDCRIME III auch politische Elemente in den Song-Texten enthalten wird, antwortete Tate: „Oh, ich denke schon. Ja, ich denke, die Leute werden kleine Hinweise auf das erkennen, was um sie herum geschieht. Und es ist gerade eine interessante Zeit – wirklich interessant. Besonders nach der US-Präsidentschaftswahl wird es spannend sein, was passiert. Also mal sehen.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.