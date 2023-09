Queensrÿche: Geoff Tate glaubte nicht an größten Hit

Nicht so stark wie andere Queensrÿche-Songs

In einem Interview mit der amerikanischen Radiosendung Chaz & AJ In The Morning sprach der ehemalige Sänger von Queensrÿche, Geoff Tate, über die emotionale Ballade ‘Silent Lucidity’ die ursprünglich auf dem mit Dreifachplatin ausgezeichneten Album EMPIRE von 1990 erschien. Auf die Frage, ob er und seine Band-Kollegen wussten, dass der Song „besonders“ war, als sie ihn aufnahmen, sagte Tate:

„Er war nicht besonderer als die anderen Songs, an denen wir zu jener Zeit gearbeitet hatten. Und das Lustige an diesem Song ist, dass er es fast nicht auf das Album geschafft hätte. Unser Produzent sagte damals: ‚Ich denke, er ist nicht so stark wie die anderen Songs auf dem Album. Empfehlung der Redaktion Geoff Tate in der schwierigsten Phase des Buchschreibens Progressive Metal Seit einiger Zeit schreibt die Queensrÿche-Goldkehle Geoff Tate an seiner Biografie. Nun erklärt er, warum es so lange dauert. Ihr solltet daran noch etwas arbeiten oder ihn durch etwas anderes ersetzen.‘ Zu der Zeit hatte er noch nicht die gesamte Orchestrierung, es war nur akustische Gitarre und Gesang. Ich denke, er hatte recht – es musste noch etwas anderes damit gemacht werden.

Chris DeGarmo, unser Gitarrist, schickte ihn an Michael Kamen, der die Orchestrierung dafür gemacht hat und bereits mit uns an anderen Alben gearbeitet hatte und Filmmusiken und so weiter gemacht hatte. Michael schickte uns die Orchestrierung zurück, und wir haben sie im Studio mit dem Track angehört. Unser Produzent hatte recht. Er war noch nicht fertig; er brauchte diesen letzten Schliff. Und wir hätten nie gedacht, dass er so ein Hit wird.“

Es gab keine magische Formel

Geoff fügte hinzu, dass es eine großartige Zeit für das Album war und die Plattenfirma und alles andere einfach gepasst hat. Empfehlung der Redaktion Todd La Torre rekapituliert seinen Queensrÿche-Beitritt Progressive Metal Queensrÿche-Frontmann Todd La Torre soll Morddrohungen erhalten haben, nachdem ihn die Band 2012 als neuen Sänger bekanntgegeben hatte. Jahre später traf er den Präsidenten ihrer damaligen Plattenfirma bei einer Veranstaltung und erkundigte sich nach der magischen Formel für den Erfolg des Albums. Der Präsident antwortete:

„Ich weiß es nicht genau, wir haben es einfach veröffentlicht, und es hat sich gut verkauft. Also haben wir weiter in die Vermarktung investiert.“

EMPIRE erreichte in den USA Platz 7 in den Billboard 200-Charts. ‘Silent Lucidity’ wurde ein großer Erfolg im Rock-Radio und bei MTV, außerdem erreichte der Song Platz 1 in den Modern Rock-Single-Charts. Auch in den USA schaffte es die Band mit EMPIRE in die Top 10 – das erste und einzige Mal für Queensrÿche.

