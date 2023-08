Der Anwalt von Dustie Waring widerspricht den anonymen Vergewaltigungsvorwürfen gegen den Musiker. Es ginge dabei nur darum, seinem Ruf zu schädigen.

Anfang des Jahres wurden gegen den Gitarristen der US-Amerikanischen Progressive Metal-Band Between The Buried And Me, Dustie Waring, schwere Vergewaltigungsvorwürfe publik gemacht. Nun veröffentlicht sein Anwalt eine Stellungnahme, welche die Vorwürfe widerlegen soll. Anonyme Anschuldigungen via Reddit Im Mai dieses Jahres wurden gegen den langjährigen Gitarristen der amerikanischen Prog Metaller Between The Buried And Me heftige Anschuldigungen bekannt. Eine anonym bleibende Frau veröffentlichte auf der Plattform Reddit ein Bild, auf dem sie Waring beschuldigt, sie vergewaltigt und geschwängert zu haben. Der Vorfall soll sich vor fünf Jahren während einer Tour der Band ereignet haben. Zusätzlich dazu postete sie einige Chat-Verläufe,…