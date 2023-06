Geoff Tate: Autobiografie ist fast fertig

Der ehemalige Queensrÿche-Frontmann Geoff Tate gab jüngst in einem Interview mit Made In Metal bekannt, dass er fast fertig mit dem Schreiben seiner Autobiografie sei. Laut eigener Aussage habe der Musiker mehrere Jahre daran gearbeitet.

„Ich finde, es ist eine Menge Arbeit, Buchautor zu sein", sagte Geoff. „Bei Liedern ist das anders. Man kann einen kompletten Monat damit verbringen, die Musik und die Texte für ein einziges Lied zu schreiben. Und dann ist es fertig. Aber es kann Jahre dauern, ein Buch zu schreiben. Jedes Kapitel muss tiefgehend sein." Die Herausforderung des Schreibprozesses hänge allerdings auch von der Art des Buchs ab, wie der Sänger belustigt ausführte: „In meinem Fall ist das Schreiben einer Autobiografie etwas einfacher, weil ich mein Thema sehr gut kenne. Und ich habe über Jahre Tagebuch, daher kann ich auf jede Menge Quellenmaterial zurückgreifen. Ich kann nachschlagen, was an einem bestimmten Datum passiert ist. Also habe ich viel Gelegenheit, zurückzublicken und zu lesen, was ich erlebt habe."

Bereits vergangenes Jahr sprach Geoff Tate in einem Interview mit dem Keysmash Magazine über seine anstehende Autobiografie. Bereits damals sei das Buch in einem weit fortgeschrittenen Zustand gewesen. „Ich bin gerade dabei, es fertigzustellen; ich befinde mich sozusagen in der Phase des Korrekturlesens. Und wenn ich es durchlese, bin ich irgendwie schockiert darüber, wie viel Leben ich hatte“, erklärte Geoff damals. „Ich habe viele interessante Dinge erlebt, bin viel gereist, war in 67 Ländern der Welt. Ich war an vielen Orten, habe viele Dinge gemacht, viele Shows gespielt, viele Freunde gefunden und auf dem Weg welche verloren. Ich hatte ein verrücktes, verrücktes Leben.“

