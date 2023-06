Mick Brown: Deshalb zog er sich vom Tour-Leben zurück

Mick Brown mit Dokken beim Rocklahoma im Fever Music Festival Grounds am 26. Mai 2013 in Pryor, Oklahoma.

Der ehemalige Dokken-Schlagzeuger Mick Brown hat sich bereits 2019 vom Tour-Leben zurückgezogen. Eigentlich sollte es nur eine temporäre Auszeit werden. Der Musiker erklärte, warum er sich zeitweilig zurückhalten wolle. Nun scheint der Abstand allerdings ein dauerhafter zu sein.

Keine Tour-Leben

In einem Interview mit dem Podcast „Rimshots With Sean“ sprach Mick über seine Entscheidung, sein Musikerdasein zu beenden. „Es ist ungefähr viereinhalb Jahre her“, antwotete er auf die Fragen, wann er das letzte Mal Dokken-Songs gespielt habe. „Ich war 63 Jahre alt. Mein Körper begann durch das Schlagzeugspielen zu schmerzen. […] Ich habe noch immer große Schmerzen – Schulterschmerzen, einige Gelenkschmerzen in den Fingern, die jetzt nachgelassen haben, außer beim Gehen. Und es ist mir nicht in den Sinn gekommen, dass ich damit aufhören sollte. Aber ich sagte gegenüber Don (Dokken – Anm.d.A.): ‚Ich muss damit aufhören. Ich kann es nicht mehr tun.‘ Und er sagte sofort: „Wow. Ich bin überrascht, dass du es mit dem, was du dir selbst zugemutet hast, überhaupt so weit geschafft hast.“

Laut Mick Brown hatten die Verletzungen, die er sich im Lauf der Jahrzehnte beim Schlagzeugspielen zugezogen hatte, ihren Tribut gefordert. „Ich hätte nicht aufgehört, wenn der Schmerz nicht da gewesen wäre“, sagte er. „Aber der Schmerz war da und es wurde zu viel für mich. Und dazu das ganze Herumreisen – nach 40 Jahren war das Letzte, was ich tun wollte, zu einem weiteren Flughafen zu fahren oder in einem Van zu sitzen auf dem Weg zum Hotel oder in einen Tourbus zu sitzen. Ich war fertig. […] Alles, was mir daran gefiel, war irgendwie verschwunden.“

