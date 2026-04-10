Taylor Momsen scheint eine große Anziehungskraft auf kleine, wilde und potenziell gefährliche Tiere auszuüben. Erst am 29. Mai 2024 machte die The Pretty Reckless-Frontfrau während eines Supportgigs für AC/DC in Sevilla Bekanntschaft mit einer Fledermaus, welche die einstige Schauspielerin biss. Nun hat es die 32-Jährige erneut erwischt — und zwar schon wieder, während ihre Band mit Angus Young und Co. unterwegs ist.

Radioaktive Spinne?

Dieses Mal hat die Rock-Röhre ein achtbeiniges Vieh heimgesucht — und zwar eine giftige Spinne. „Es wäre keine AC/DC-Tour, wenn ich nicht gebissen würde“, kommentiert Momsen augenzwinkernd unter einem Video, das zeigt, wie ihr Ärzte gerade das Gegengift spritzen. „Diesmal entschloss sich eine riesige Spinne, einen Happen von mir zu nehmen. Und ihr Gift hat meinem Herzkreislaufsystem übel mitgespielt. Daher musste ich die wundervollen Ärzte in Mexiko rufen und mir vor der Show letzten Abend eine krasse Spritze geben lassen. Das kommt auf die Liste. Spider Woman? Batgirl? Was zur Hölle…“

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Der Vorfall 2024 ereignete sich, während The Pretty Reckless gerade den Track ‘Witches Burn’ von ihrem aktuellen Album DEATH BY ROCK AND ROLL für die AC/DC-Fans darboten. Da bemerkte Momsen, dass sie ein paar Zuschauer auf etwas auf der Bühne aufmerksam machten. Zunächst war der Musikerin nicht klar, worum es den Leuten ging. Doch dann entdeckte Taylor zu ihrer Verwunderung, dass sich auf ihrem Bein eine Fledermaus niedergelassen hatte. „Auf meinem linken Bein sitzt gerade eine verdammte Fledermaus“, entfuhr es der Rockerin. „Kann mir bitte jemand helfen? Ich muss wirklich eine Hexe sein…“

Letztlich eilten ihr Crew-Mitglieder zu Hilfe und entfernten das Tier. Später kommentierte die 30-Jährige den Vorfall noch in den Sozialen Medien. „Was für ein Rock’n’Roll-Augenblick… Am Mittwoch in Sevilla flog während ‘Witches Burn’ eine Fledermaus auf mich und krallte sich an meinem Bein fest“, rekapitulierte Momsen. „In dem Moment sang ich gerade und hatte keine Ahnung, bis die unglaubliche Menge weiter schrie und mir deutete. Sie war süß, aber ja, sie hat mich gebissen. Also werde ich die nächsten zwei Wochen gegen Tollwut geimpft. Danke an alle Krankenhausmitarbeiter, die mich Batgirl getauft haben, nachdem sie es in den lokalen Nachrichten gesehen hatten. Das ist was für die Geschichtsbücher!“

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