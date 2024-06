AC/DC in Sevilla: Fledermaus beißt Taylor Momsen

The Pretty Reckless-Frontfrau Taylor Momsen am 29. Mai 2024 im Vorprogramm von AC/DC in Sevilla

auch interessant

Ozzy Osbourne lieferte 1982 während eines Konzerts den ersten legendären Fledermausmoment der Rock-Geschichte, als er dem Tier aus Versehen den Kopf abbiss. Nun erlebte The Pretty Reckless-Sängerin Taylor Momsen ihren eigenen Fledermaus-Augenblick — im Vorprogramm der AC/DC-Show am 29. Mai 2024 in Sevilla.

Tollwütig?

Während The Pretty Reckless gerade den Track ‘Witches Burn’ von ihrem aktuellen Album DEATH BY ROCK AND ROLL für die AC/DC-Fans darboten, bemerkte Momsen, dass sie ein paar Zuschauer auf etwas auf der Bühne aufmerksam machten. Zunächst blickte die Musikern nicht, um was es den Leuten ging. Doch dann entdeckte Taylor zu ihrer Verwunderung, dass sich auf ihrem Bein eine Fledermaus niedergelassen hatte. „Auf meinem linken Bein sitzt gerade eine verdammte Fledermaus“, entfuhr es der Rockerin. „Kann mir bitte jemand helfen? Ich muss wirklich eine Hexe sein…“

Letztlich eilten ihr Crew-Mitglieder zu Hilfe und entfernten das Tier. Später kommentierte die 30-Jährige den Vorfall noch in den Sozialen Medien. „Was für ein Rock’n’Roll-Augenblick… Am Mittwoch in Sevilla flog während ‘Witches Burn’ eine Fledermaus auf mich und krallte sich an meinem Bein fest“, rekapitulierte Momsen. „In dem Moment sang ich gerade und hatte keine Ahnung, bis die unglaubliche Menge weiter schrie und mir deutete. Sie war süß, aber ja, aber sie hat mich gebissen. Also werde ich die nächsten zwei Wochen gegen Tollwut geimpft. Danke an alle Krankenhausmitarbeiter, die mich Batgirl getauft haben, nachdem sie es in den lokalen Nachrichten gesehen hatten. Das ist was für die Geschichtsbücher!“

ATZEDATZE-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.