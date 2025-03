Nicht nur Ozzy Osbourne soll die höchste Ehre seiner Heimatstadt zuteil werden. Alle Black Sabbath-Originalmitglieder sollen „Freeman of Birmingham” werden.

Vor einigen Wochen wurde eine Kampagne ins Leben gerufen, die Ozzy Osbourne die höchste Auszeichnung seiner Heimatstadt verleihen soll. Doch nicht nur ihm. Jedes einzelne Originalmitglied von Black Sabbath soll künftig den Titel „Freeman of Birmingham" tragen. Am Dienstag, den 28. Januar soll dem Stadtrat ein Bericht vorgelegt werden, in dem empfohlen wird, dass Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward gleichermaßen ausgezeichnet werden. Die sogenannte „Freedom of the City“ wird an Menschen in Anerkennung ihrer Verdienste um die Stadt verliehen und ist eine der ältesten traditionellen Zeremonien des Landes. Bislang wurde lediglich 50 Menschen diese Ehre zuteil.…