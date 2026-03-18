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METAL HAMMER präsentiert: In Extremo

In Extremo
Foto: PR, Vincent Grundke. All rights reserved.
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Mit „Tranquilo II“ gehen In Extremo erneut auf Akustik-Tour in ausgewählten, besonders stimmungsvollen Spielstätten
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Vor 16 Jahren sorgte ein besonderes Konzertkonzept für große Begeisterung bei den Fans von In Extremo. Unter dem Titel „Tranquilo“ präsentierte die Band ihre Songs erstmals in ungewohnt ruhigen, akustischen Arrangements und zeigte damit eine ganz andere Seite ihres Schaffens. Die Resonanz war überwältigend, und seitdem wünschen sich viele Anhänger eine Fortsetzung dieses außergewöhnlichen Formats.

Nun ist es endlich so weit: Mit „Tranquilo II“ gehen In Extremo erneut auf Akustik-Tour. 16 Jahre nach dem ersten Kapitel ist viel passiert. Neue Alben sind erschienen, zahlreiche Songs haben ihren Weg ins Repertoire gefunden. Dass die Band diesen Schritt wagt, passt perfekt zu ihrem Selbstverständnis. Seit jeher gelten In Extremo als besonders experimentierfreudig und haben sich einen Ruf dafür erarbeitet, ihren Fans immer wieder mit ungewöhnlichen Konzertideen und besonderen Spielorten zu überraschen.

Stimmungsvolle Spielstätten

Von den frühen Tagen auf Mittelaltermärkten bis zu großen Festival- und Arena-Shows rund um den Globus haben sie immer wieder bewiesen, dass sie musikalische Grenzen nicht als Einschränkung, sondern als Einladung verstehen. „Tranquilo II“ führt diese Tradition konsequent weiter. Die Tour wird bewusst in ausgewählten, besonders stimmungsvollen Spielstätten stattfinden, darunter einige der schönsten Konzerthäuser im deutschsprachigen Raum. Statt großer Bühnen und pyrotechnischer Spektakel stehen diesmal Atmosphäre, Nähe und musikalische Feinheiten im Mittelpunkt.

Für diese Tour haben sich In Extremo zudem eine besondere Überraschung einfallen lassen. Die Band wird von hochkarätigen Gästen und herausragenden Musikern unterstützt: Oliver Satyr und Niel Mitra von Faun sowie dem Geiger Justin Ciuche, die das „Tranquilo“-Konzept mit zusätzlichen Klangfarben und musikalischer Virtuosität bereichern werden. Faun zählen weltweit zu den führenden Bands für die Verbindung alter Klangwelten mit moderner Musik und haben mit zahlreichen erfolgreichen Alben und Hunderten Konzerten international Maßstäbe in diesem Genre gesetzt.

In-Extremo-Tour-2026

METAL HAMMER präsentiert:

In Extremo – „Tranquilo II“ Tour 2026

  • 06.11. A–Wien, Globe
  • 07.11. München, Circus Krone
  • 12.11. Nürnberg, Meistersingerhalle
  • 13.11. Stuttgart, Hegelsaal
  • 14.11. Berlin, Admiralspalast
  • 20.11. Neubrandenburg, Konzertkirche
  • 21.11. Halle (Saale), Georg-Friedrich-Händel-Halle
  • 27.11. Lingen, Emsland Arena
  • 28.11. Hamburg, Laeiszhalle
  • 03.12. CH-Zürich, Volkshaus
  • 04.12. Frankfurt, Alte Oper
  • 05.12. Wuppertal, Historische Stadthalle
  • 10.12. Hannover, Theater am Aegi
  • 11.12. Erfurt, Alte Oper
  • 12.12. Bremen, Metropol

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets (ab 20.03., 12 Uhr)


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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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