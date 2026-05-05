Five Finger Death Punch haben nächstes Jahr das 20. Jubiläum ihre Debütalbums THE WAY OF THE FIST zu feiern. Und in diesem Rahmen begeben sich die US-Metaller auf große „20th Anniversary World Tour“, welche sie auch nach Deutschland führen wird. Im Januar und Februar 2027 macht das Quintett dabei in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart und Berlin Halt.

Geballte Ladung

Und wie es sich für eine Gruppe mit diesem Status gehört, bringen Five Finger Death Punch hochkarätige Vorbands mit. So fahren mit Lamb Of God sowie Bleed From Within „zwei der dominantesten Kräfte im Hard Rock und Metal“ als Special Guests mit und machen die Gastspielreise zu einem „der stärksten Heavy-Tour-Pakete des Jahres“. Tickets gibt es zum einen ab 7. Mai um 10 Uhr im Rahmen eines Presales bei CTS Eventim und myticket. Zum anderen startet der Allgemeine Kartenvorverkauf einen Tag später am 8. Mai um 10 Uhr.

Doch damit nicht genug: Das zehnte Studioalbum von Five Finger Death Punch wird voraussichtlich später in diesem Jahr erscheinen — und die erste Vorab-Single daraus wird diesen Monat erwartet. Auf der „20th Anniversary World Tour“ bringt die Formation neben bekannten und beliebten Klassikern auch Tracks von der neuen Platte zu Gehör.

Five Finger Death Punch-Gitarrist Zoltan Bathory kommentiert: „Wir haben diese Band wie ein Schlachtschiff aufgebaut — zwanzig Jahre, in denen das Leben uns alles entgegengeworfen hat, was es hatte. Und wir sind nicht nur noch hier, wir wachsen noch immer. Jeden Tag entdecken uns neue Fans, die Fangemeinde ist größer als je zuvor. Diese Welttournee ist die Feier, die dieser Meilenstein verdient. Die erste Etappe ist Amerika 2026, dann Europa 2027, und wir hören dort nicht auf! Südamerika, Australien, Asien — alles ist im Gespräch. Das werden ein bis zwei große Jahre für Five Finger Death Punch — und wir fangen gerade erst an.“

Für die jüngsten Alben der Gruppe (BEST OF – VOLUME 1 und BEST OF – VOLUME 2) haben die Musiker ihre größten Hits neu aufgenommen — „als Reaktion auf den Verkauf der Original-Master der Band – eine Entscheidung, die ohne ihr Wissen und ohne die Möglichkeit zur Rückforderung getroffen wurde“. Darauf enthalten sind auch die Nummer 1-Singles ‘I Refuse’ mit Maria Brink von In This Moment (BEST OF – VOLUME 1 ) und ‘The End’ mit Babymetal (BEST OF – VOLUME 2).

METAL HAMMER präsentiert:

Five Finger Death Punch + Lamb Of God +

Bleed From Within — 20th Anniversary World Tour

26.01.2027 Düsseldorf, PSD Bank Dome

27.01.2027 Hamburg, Barclays Arena

02.02.2027 München, Olympiahalle

04.02.2027 Stuttgart, Hanns-Martin-Schleyer-Halle

16.02.2027 Berlin, Uber Arena

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets.

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