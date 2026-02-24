Spiritbox befinden sich weiter im Aufwind. Nach ihrem umjubelten Auftritt bei den Grammy Awards hat das Quartett nun eine Konzertreise durch Europa angekündigt, zu der es sich im Herbst dieses Jahres aufmachen wird. Die deutschen Fans kommen hierbei insgesamt fünf Mal in den Live-Genuss von Frontfrau Courtney LaPlante, Gitarrist Mike Stringer, Bassist Josh Gilbert sowie Schlagzeuger Zev Rose.

Lauter Herbst

So sind Spiritbox Ende September beziehungsweise Oktober 2026 in der Republik zu sehen. Dabei dreht die Formation aus Nordamerika ihre Verstärker in Berlin, München, Frankfurt am Main, Hamburg sowie Düsseldorf auf. Die fünf Gastspiele — zu denen die Musiker ihre aktuelles Studioalbum TSUNAMI SEA im Gepäck haben werden — stellen laut Pressemitteilung „ihre bisher größten Headlineshows in Deutschland“ dar. Doch damit nicht genug: Die Gruppe bringt noch zwei hochkarätige Vorbands mit. Als Special Guest fahren keine Geringeren als Jinjer mit, die Abende eröffnen werden Dying Wish. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, den 27. Februar 2026 um 11 Uhr.

„Spiritbox zählen inzwischen zu den populärsten Metal-Bands des Planeten“, teilt der Tourveranstalter Dreamhaus mit. „Noch vor Erscheinen ihres Debütalbums konnten sie bereits über 66 Millionen Streams mit ihrer Musik sammeln. Die beiden 2021 und 2025 veröffentlichten Alben ETERNAL BLUE und TSUNAMI SEA wurden den dadurch geschürten Erwartungen dennoch mehr als gerecht. 2023 kollaborierten sie mit Rapperin Megan Thee Stallion bei deren Song ‘Cobra’ und fanden dadurch auch Anklang bis weit über die Grenzen der Heavy Music hinaus.“

Spiritbox — Tsunami Sea Tour 2026

22.09. Berlin, UFO im Velodrom

29.09. München, Zenith

30.09. Frankfurt, myticket Jahrhunderthalle

02.10. Hamburg, Sporthalle

04.10. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Halle

Wie eingangs erwähnt, durften Spiritbox bei den diesjährigen, zum 68. Mal abgehaltenen Grammy Awards im Rahmen der Premiere Ceremony am 1. Februar 2026 ihre Live-Fähigkeiten vorführen. Zu Gehör brachten die Metaller ihren Song ‘Soft Spine’, mit dem sie im Übrigens nach ‘Jaded’ (2024) sowie ‘Cellar Door’ (2025) im dritten Jahr hintereinander für einen Grammy nominiert waren.

Über den Auftritt der Gruppe am 17. August 2024 beim Summer Breeze Open Air in Dinkelsbühl war in METAL HAMMER zu lesen: „Die Senkrechtstarter Spiritbox heizen dem Publikum mit ihrer Mischung aus Metalcore, Djent und Alternative ordentlich ein. Die Band spielt sauber und auf den Punkt. […] Highlight ist eindeutig Sängerin Courtney LaPlante mit ihrer facettenreichen Stimme. Diese erstaunt und fesselt immer wieder aufs Neue und verpasst jedem Song etwas Besonderes.“

