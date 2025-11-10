Die US-amerikanische Recording Academy hat die Nominierungen für die Grammy Awards bekanntgegeben. Während in den Hauptkategorien ausschließlich Pop-Musiker ins Rennen gehen, dürfen sich auch fünf härtere Bands über eine Aufstellung im Feld „Best Metal Performance“ freuen. So treten hier Dream Theater, Ghost, Sleep Token, Spiritbox und Turnstile gegeneinander an. In den Rock-Kategorien tauchen zudem Linkin Park, Deftones und Nine Inch Nails auf.

Insgesamt werden bei den Grammy Awards Preise in 95 Kategorien vergeben. Die Verleihung geht am 1. Februar 2026 zum mittlerweile 68. Mal über die Bühne — und zwar in der Crypto.com Arena in Los Angeles. Paramount+ überträgt die Zeremonie. Um die Nominierten vorzustellen, engagierte die Recording Academy eine Reihe von Präsentatoren um Sharon, Kelly und Jack Osbourne, welche Ozzy Osbourne die Ehre erwiesen, der am 22. Juli 2025 verstarb.

Relevant für die 68. Grammy Awards sind Musikstücke, die vom 31. August 2024 bis 30. August 2025 veröffentlicht wurden. Die Jury besteht aus den Wahlmitgliedern der Recording Academy, wozu unter anderem Musiker, Songwriter, Produzenten und Tontechniker gehören. Die finale Wahlrunde steigt vom 12. Dezember 2025 bis 5. Januar 2026.

„Best Metal Performance“:

Dream Theater ‘Night Terror’

Ghost ‘Lachryma’

Sleep Token ‘Emergence’

Spiritbox ‘Soft Spine’

Turnstile ‘Birds’

„Best Rock Album“:

Deftones PRIVATE MUSIC

Haim I QUIT

Linkin Park FROM ZERO

Turnstile NEVER ENOUGH

Yungblud IDOLS

„Best Rock Performance“:

Amyl And The Sniffers ‘U Should Not Be Doing That’

Linkin Park ‘The Emptiness Machine’

Turnstile ‘Never Enough’

Hayley Williams ‘Mirtazapine’

Yungblud featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II ‘Changes (Live From Villa Park)’

„Best Rock Song“:

Nine Inch Nails ‘As Alive As You Need Me To Be’

Sleep Token ‘Caramel’

Hayley Williams ‘Glum’

Turnstile ‘Never Enough’

Yungblud ‘Zombie’

Dieses Jahr holten sich Gojira die „Best Metal Performance“-Trophäe. Die Franzosen gewannen zusammen mit der schweizerischen Mezzosopranistin Marina Viotti und Komponist Victor Le Masne: Das Team überzeugte mit ‘Mea Culpa (Ah! Ça Ira!)’ — einer metallischen Version von ‘Ah! Ça Ira!’ (einem Lied aus der Französischen Revolution). Zusätzliche Punkte brachte dabei sicher der Auftritt bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris ein.

