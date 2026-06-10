Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Rush: Mike Portnoy lobt das erste Konzert mit Anika Nilles

Mike Portnoy
Mike Portnoy mit Sons Of Apollo im The Fillmore am 26. Januar 2020 in San Francisco.
Foto: FilmMagic, Miikka Skaffari. All rights reserved.
von
Das Konzertdebüt der deutschen Schlagzeugerin Anika Nilles bei Rush kommt auch unter Musikern gut an. So beispielsweise bei Mike Portnoy.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Als die Progressive Rock-Legende Rush 2025 bekanntgab, nach dem Tod ihres virtuosen Schlagzeugers Neil Peart wieder auf Tour gehen zu wollen, waren die Erwartungen an einen potenziellen Nachfolger groß. Und noch größer war die Überraschung, als die Kanadier erklärten, dass mit Anika Nilles, die zuvor unter anderem an der Seite von Blues-Rocker Jeff Beck trommelte, diese Position von einer Musikerin bekleidet werden soll. Bei Kollegen scheint ihr Auftakt mit Rush jedenfalls gut anzukommen, denn Dream Theater-Schlagzeuger Mike Portnoy zeigt sich hellauf begeistert bezüglich des Konzerts in Los Angeles.

Warme Worte

„So viele Gefühle und Emotionen heute… Ich war gestern Abend nicht persönlich dabei, aber wie so viele von uns weltweit habe ich die ganze Nacht vor dem Fernseher gesessen und den RushCon-Livestream verfolgt… Ich habe die gesamte Show live mitverfolgt (und mir von meinem Kumpel Chris Jericho, der gestern Abend vor Ort war, Live-Kommentare geben lassen)“, schrieb Portnoy in einem Beitrag auf Instagram.

Was kann ich noch sagen, was nicht schon alle online geschrieben haben…? Es war magisch! Die Setlist war absolut PERFEKT!! […] Anika hat die Show gerockt, im besten Sinne des Wortes. Ich habe mich so für sie gefreut… Sie hat alle wichtigen Momente mit Neil Peart perfekt getroffen und dabei die ganze Zeit ein breites Lächeln im Gesicht gehabt! Sie ist wirklich die perfekte Wahl dafür!

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von Mike Portnoy (@mikeportnoy)

Rush 50 (Ltd. Deluxe Carrier 7LP Box) [Vinyl LP]
Rush 50 (Ltd. Deluxe Carrier 7LP Box) [Vinyl LP]
von Island
Für € 216,99 bei Amazon kaufen

Die Ehrungen für Neil während der Show waren so geschmackvoll und emotional. (Ja, ich gebe zu, ich habe an einigen Stellen geweint.) […]. Und am wichtigsten: Ich bin so glücklich für Geddy (Lee, Gesang und Bass – Anm.d.A.) und Alex (Lifeson, Gitarre – Anm.d.A.), dass sie das wieder machen können! Als ich diese Tournee zum Leben erweckt sah, war es offensichtlich, dass das einfach sein musste. Nicht nur als würdige Hommage an Neil, sondern vor allem, um das Vermächtnis dieser Band zu ehren. Geddy und Alex haben es verdient. Und die Fans auch… […] Willkommen zurück, Rush!“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Alex Lifeson Anika Nilles dream theater Geddy Lee Instagram Jeff Beck Los Angeles Mike Portnoy Neil Peart Rush
Dream Theater wollen sich mit dem neuen Album Zeit lassen
James LaBrie, Dream Theater
Dream Theater befinden sich auf der Zielgeraden ihrer Welttournee. Nach einer Pause wollen James LaBrie und Co. an neuer Musik arbeiten.
Hinter Dream Theater liegen arbeitsreiche Monate. Schon seit 2024 sind die Progressive-Metaller auf Welttournee, um ihr 40. Jubiläum zu begehen. Zudem erschien im Februar 2025 mit PARASOMNIA das 16. Studioalbum und im November die Live-Platte QUARANTIÈME: LIVE À PARIS. Derzeit befinden James LaBrie und seine Kompagnons auf der letzten Etappe ihrer Jubiläums-Tour. Entsprechend sei die Frage gestattet, wie es im Anschluss weitergeht. 100 Prozent Das dachte sich auch der brasilianische Musik-Journalist Igor Miranda und hat bei LaBrie nachgehakt. Auf die Frage, ob die Band vorhabe, direkt an Album Nummer 17 zu arbeiten, holt der Frontmann zunächst etwas weiter aus. „Wann…
Weiterlesen
Zur Startseite