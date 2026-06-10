Als die Progressive Rock-Legende Rush 2025 bekanntgab, nach dem Tod ihres virtuosen Schlagzeugers Neil Peart wieder auf Tour gehen zu wollen, waren die Erwartungen an einen potenziellen Nachfolger groß. Und noch größer war die Überraschung, als die Kanadier erklärten, dass mit Anika Nilles, die zuvor unter anderem an der Seite von Blues-Rocker Jeff Beck trommelte, diese Position von einer Musikerin bekleidet werden soll. Bei Kollegen scheint ihr Auftakt mit Rush jedenfalls gut anzukommen, denn Dream Theater-Schlagzeuger Mike Portnoy zeigt sich hellauf begeistert bezüglich des Konzerts in Los Angeles.

Warme Worte

„So viele Gefühle und Emotionen heute… Ich war gestern Abend nicht persönlich dabei, aber wie so viele von uns weltweit habe ich die ganze Nacht vor dem Fernseher gesessen und den RushCon-Livestream verfolgt… Ich habe die gesamte Show live mitverfolgt (und mir von meinem Kumpel Chris Jericho, der gestern Abend vor Ort war, Live-Kommentare geben lassen)“, schrieb Portnoy in einem Beitrag auf Instagram.

Was kann ich noch sagen, was nicht schon alle online geschrieben haben…? Es war magisch! Die Setlist war absolut PERFEKT!! […] Anika hat die Show gerockt, im besten Sinne des Wortes. Ich habe mich so für sie gefreut… Sie hat alle wichtigen Momente mit Neil Peart perfekt getroffen und dabei die ganze Zeit ein breites Lächeln im Gesicht gehabt! Sie ist wirklich die perfekte Wahl dafür!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Mike Portnoy (@mikeportnoy)

Die Ehrungen für Neil während der Show waren so geschmackvoll und emotional. (Ja, ich gebe zu, ich habe an einigen Stellen geweint.) […]. Und am wichtigsten: Ich bin so glücklich für Geddy (Lee, Gesang und Bass – Anm.d.A.) und Alex (Lifeson, Gitarre – Anm.d.A.), dass sie das wieder machen können! Als ich diese Tournee zum Leben erweckt sah, war es offensichtlich, dass das einfach sein musste. Nicht nur als würdige Hommage an Neil, sondern vor allem, um das Vermächtnis dieser Band zu ehren. Geddy und Alex haben es verdient. Und die Fans auch… […] Willkommen zurück, Rush!“

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