Der Kartenvorverkauf für die nächstjährigen Ausgaben von Rock am Ring und Rock im Park ist gestartet — und zwar in ziemlich beeindruckender Manier. Demnach vermeldet das Open Air in der Eifel sogar den „erfolgreichsten Vorverkaufsstart 2027 in der Geschichte“ des Festivals. Demnach haben die Fans „mehr als 48.000 Festivaltickets in der ersten Stunde“ ergattert.

Vertrauenszuspruch

Doch damit nicht genug: Auch Rock im Park kann einen tollen Vorverkaufsstart verbuchen:„Wir sind überwältigt und dankbar! Dieser unglaubliche Vorverkaufsstart für Rock im Park 2027 lässt uns kaum die richtigen Worte finden: Über 27.000 Tickets wurden innerhalb der ersten Stunde verkauft – ihr seid einfach unglaublich! Danke für eure Begeisterung, eure Treue und eure Leidenschaft. Die Vorfreude auf Rock im Park 2027 ist riesig – und das verdanken wir euch.“

Das lässt darauf schließen, dass zum einen die am vergangenen Wochenende am Nürburgring und Dutzendteich über die jeweils drei Bühnen gegangenen Festivals mit Liveacts à la Iron Maiden, Linkin Park, Volbeat, Trivium und The Butcher Sisters bei den Zuschauern auf allgemeinen Zuspruch gestoßen sind. Zum anderen erweist sich die erste gebuchte Band für das kommende Jahr als zugkräftig. „Bereits während der diesjährigen Ausgaben kündigte PRK DreamHaus den ersten Headliner für 2027 an: Blink-182 feiern ihr Debüt am Nürburgring [und Dutzendteich — Anm.d.A.]!“, heißt es in der zugehörigen Pressemitteilung.

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„Die US-amerikanischen Pop-Punk-Ikonen werden erstmals in ihrer Bandgeschichte bei Rock am Ring [und Rock im Park] auftreten. Der Auftritt markiert damit eine der vom Publikum meistgewünschten Premieren in der Geschichte des Festivals. Mit Welthits wie ‘All The Small Things’, ‘What’s My Age Again?’ und ‘I Miss You’ zählen Blink-182 seit Jahrzehnten zu den prägendsten Bands ihres Genres und werden 2027 erstmals die Utopia Stage am Nürburgring [und Dutzendteich] erobern.“

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Rock am Ring und Rock im Park finden 2027 vom 4. bis 6. Juni statt — auf der einen Seite am Nürburgring in der Eifel, auf der anderen Seite am Dutzendteich in Nürnberg. Tickets gibt es zum einen auf www.rock-am-ring.com/tickets sowie zum anderen auf www.rock-im-park.com/tickets.

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