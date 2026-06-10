In einem Interview mit dem finnischen ‘Chaoszine’ sprach die frühere Nightwish-Frontfrau Tarja Turunen offen über die Unterstützung, die sie bei ihrer Arbeit als Musikerin durch ihren Ehemann erfährt. Mit diesem ist sie inzwischen beinahe 25 Jahre verheiratet. Entsprechend wichtig sei ihr deshalb dessen Meinung über ihre Musik.

Ein eingespieltes Team

„Er ist seit 2000 dabei, bei jeder Studio-Session, überall. Er hat mich gesehen, wie ich arbeite, was ich mache. Bis wir auch in diesem kreativen Prozess Partner wurden, bis er mich wirklich unterstützt hat, sogar bei einigen Texten, auch bei FRISSON NOIR (aktuelles Album – Anm.d.A.), war er immer an meiner Seite“, sagte Turunen. „Wir haben gemeinsam Dinge geschaffen. Er hat ein wirklich gutes Gehör.

Er kann selbst kein Instrument spielen, aber hat mir bei Produktionen geholfen und gesagt: ‚Was ist damit? Oder damit?‘ Und so habe ich zu Hause noch ein zweites Paar Ohren direkt neben mir, das mir dabei hilft. […] Es ist die Liebe, die wir teilen, und die Welt, die wir teilen. […]

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Und ich muss sagen, dass es für viele Menschen schwer zu verstehen sein mag, dass das als Paar wirklich funktioniert. Es funktioniert, und ohne ihn wäre ich total aufgeschmissen. Ich weiß, dass ich nicht hier wäre und nicht das tun könnte, was ich liebe.

Manche Leute hätten Gelegenheiten genutzt – das gab es auch schon in der Vergangenheit –, mich ausgenutzt, denn es gab entsprechende Situationen. Aber weil ich ihn habe, ist es unglaublich. Wir können zusammenarbeiten, und es funktioniert schon so lange. Es ist nicht immer alles rosig, wir streiten auch mal und sind uns uneinig wie alle anderen. Das ist normal, aber schlicht Teil des Prozesses.“

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