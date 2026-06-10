Wenn Musiker aus Bands ausscheiden, trennen sich beide Parteien häufig im Streit. Zwischen Anthrax, genauer Gitarrist Scott Ian, und dem früheren Sänger John Bush herrscht allerdings alles andere als dicke Luft. Wie Ersterer kürzlich gegenüber ‘Full Metal Jackie’ erklärte, habe es durchaus in der Vergangenheit Bestrebungen gegeben, mit Bush aufzutreten und gemeinsam Songs aus dessen Ära zu spielen. Letztlich ist das Vorhaben allerdings gescheitert.

Doch kein Wiedersehen?

„John und ich sind enge Freunde – schon ewig. Es gab schon vor Ewigkeiten Gerüchte darüber. Ich glaube, John hat schon sehr lange darüber nachgedacht, und ich vermute, es ging nur darum, den richtigen Zeitpunkt und das Wie zu finden“, sagte Scott.

„Aber wir haben ihn seitdem immer unterstützt. Ich erinnere mich, dass er mich mal gefragt hat. Ich meinte nur: ‚Du brauchst mich nicht zu fragen. Mach, was du willst, Kumpel. Ich freue mich für dich. Ich finde es super, dass du das durchziehst.‘

Das Einzige, was mich geärgert hat, war, dass ich bei seinen Konzerten in L.A. und New York in der jeweils anderen Stadt war. Ich habe ihn beide Male verpasst. Ich hatte gehofft, ihn zu treffen, und ihn sogar gefragt: […] ‚Kann ich vorbeikommen und ein paar Songs spielen?‘ Und er meinte: ‚Das sind deine Songs. Du brauchst mich nicht zu fragen.‘

Dann stellte sich heraus, dass ich doch nicht dabei sein konnte. Ich würde das also wahnsinnig gerne irgendwann wiederholen. Wie gesagt, John und ich sind gute Freunde, und das ist mir sehr wichtig. Das ist wirklich alles, was zählt. Und ich freue mich riesig, dass er das gemacht hat, und ich freue mich riesig über das neue Armored Saint-Album.“

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