Metallica holen Grammy für ‘72 Seasons’

Am gestrigen Sonntag, den 4. Februar fanden in der Crypto.com Arena von Los Angeles mal wieder die Grammy Awards statt. Und in der Kategorie „Best Metal Performance“ gingen Metallica als Sieger hervor. James Hetfield und Co. bekamen den Preis für den Titel-Track ihres aktuellen Albums 72 SEASONS. Bassist Robert Trujillo nahm die Auszeichnung entgegen.

Geist der Jugend

„Okay, wow, unglaublich“, begann der Metallica-Abgesandte seine Dankesrede. „Ich will nur kurz sagen, dass Lars [Ulrich], James und Kirk [Hammett] nicht hier sein konnten, weil sie bei ihren Familien sind. Und wie man weiß, bedeuten uns unsere Familien alles. Das kommt zuerst. Und ich lebe in Südkalifornien, also ist es ein wenig einfacher für mich. Aber wir wollen Greg Fidelman, unserem unglaublichen Produzenten, und unserem Aufnahme-Team danken. Fantastisch, eine der besten Mannschaften überhaupt. Das ist wie eine Familie. Wenn man eine Platte wie diese macht, jammt, kollaboriert und erschafft man zusammen Musik — was der Spirit von 72 SEASONS war.

Das ist Jugend. Behaltet diese Instrumente in euren Händen. Lasst die Jugend weiter Musik machen und den Traum am Leben erhalten.“ Neben Metallica waren Disturbed (‘Bad Man’), Ghost (‘Phantom Of The Opera’), Slipknot (‘Hive Mind’) sowie Spiritbox (‘Jaded’) für „Best Metal Performance“ nominiert. Überdies durften sich Metallica auch Hoffnung auf die Trophäen für „Best Rock Album“ (72 SEASONS) sowie „Best Rock Performance“ (‘Lux Æterna’) machen, mussten sich in den beiden Kategorien jedoch Paramore und deren Longplayer THIS IS WHY sowie dem Damentrio boygenius und dessen Track ‘Not Strong Enough’ geschlagen geben.

