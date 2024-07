Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Powerwolf, Kittie, Within Temptation und einigen weiteren.

Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: Accvsed ‘Day Of The Locust’ Ananda Mida ‘The Medicine Man Is Looking For A Cure’ Curse The Son ‘R.I.P.’ (Witchfinder General Cover) Falcon Trails ‘Last Hearts Of Fire’ Fever 333 ‘New West Order’ The Funeral Portrait ‘Suffocate City’ (feat. Spencer Charnas) Future Palace ‘Dreamstate’ Kittie ‘Fire’ Lord Of The Lost ‘Drag Me To Hell’ The Mercury Riots ‘LA Girls’ Mono ‘Hear The Wind Sing’ Mr. Big ‘Up On You’ Polar ‘Swimming With Sharks’ Powerwolf ‘Sinners Of The Seven Seas’ Pure Reason Revolution ‘Dig Till You Die’ Torus ‘Into The Clear’ Within Temptation ‘Faster’ ---…