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Album des Monats 05/2026: At The Gates THE GHOST OF A FUTURE DEAD

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Foto: PR, Photo by Ester Segarra / Design Robert Samsonowitz. All rights reserved.
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At The Gates wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Social Distortion und Long Distance Calling auf die Plätze verweisen.
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Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Maiausgabe: At The Gates THE GHOST OF A FUTURE DEAD

Das Album des Monats Mai 2026 stellen At The Gates. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 5,25 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen.

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>> Lest hier das komplette Review zu THE GHOST OF A FUTURE DEAD von At The Gates <<

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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