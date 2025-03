auch interessant

Glenn Danzig wurde bekannt durch seine Rolle als Gründungsmitglied der Horror Punk-Pioniere Misfits und seine Arbeit in seiner Band Danzig. In einem neuen Interview mit Radio-Host Abe Kanan offenbart der exzentrische Sänger jetzt, dass Fans der beiden Bands erst mal keine neuen Alben erwarten dürften.

Rückkehr auf die Bühne

Zu Beginn des Jahres gab Glenn Danzig bekannt, dass er 2025 wieder live unterwegs sein würde – sowohl mit den Misfits als auch mit Danzig. Nachdem Glenn Danzig die Misfits bereits 1983 aufgrund von musikalischen Uneinigkeiten verlassen hatte, kehrte der Sänger 2016 zurück zur Band. Nach einem ersten Comeback-Auftritt sind die Misfits seitdem wieder auf Tour unterwegs. Über seine Rückkehr zu den Misfits hatte Glenn Danzig Folgendes zu sagen:

Empfehlung der Redaktion Danzig: Filmpremiere von ‘Verotika’ floppt Das ging mächtig in die Hose: Statt Angst und Schrecken verbreitete ‘Verotika’ von Glenn Danzig Gelächter sowie derbe Verrisse bei Filmkritikern. „Es hat sich aus einem bestimmten Grund so ergeben, denke ich. Alles geschieht aus einem Grund, und wenn es geschehen soll, dann geschieht es. Und so geschah es schließlich, und die Leute sollten es genießen, solange wir noch spielen. Ich habe immer gesagt, wenn ich es nicht mehr tun kann, werde ich nicht mehr auf die Bühne gehen und spielen. Wisst ihr, was ich meine? Ich werde nicht so tun, als würde ich spielen, und stattdessen Playback verwenden oder was auch immer. Das werde ich nicht tun. Wenn es also jemals so weit kommt, dass ich körperlich oder stimmlich nicht mehr kann, werde ich einfach aufhören. Also sollten sich die Leute das jetzt anhören, denn man weiß nie, was passieren wird. Die Welt könnte morgen untergehen. Es ist eine verrückte Welt im Moment.“

Singles statt Alben

Ein neues Misfits-Album zieht Glenn Danzig aber nicht in Betracht. „Vielleicht einen Song. Kein Album.“ Auch für Danzig-Fans scheint kein neues Album in den Karten zu sein.

„Die Leute wollen die Sachen umsonst herunterladen, und sie verstehen nicht, dass es Geld kostet, in ein Studio zu gehen und eine Platte aufzunehmen. Es ist also kein gutes Geschäftsmodell, eine Platte aufzunehmen und dann nicht in der Lage zu sein, das Geld, das man für die Platte ausgegeben hat, wieder hereinzuholen. Mit Danzig könnte es also wie bei den Misfits sein – vielleicht nehme ich ein oder zwei Songs auf und veröffentliche sie einfach, und es kostet nicht so viel.

Am Anfang haben die Misfits nur Singles veröffentlicht. Wir konnten es uns nicht leisten, ein Album herauszubringen. Aber so war es bei vielen Punk-Bands – man konnte es sich nicht leisten, ein Album zu machen, besonders, wenn man unbekannt war. Man war nicht bei einem großen Label, [also] konnte man sich nur eine Single leisten. Vielleicht mache ich das für Danzig, und vielleicht machen wir es für die Misfits. Mal schauen.“

Bereits im Februar gab Glenn Danzig in einem Interview bekannt, dass er eventuell nie wieder Musik aufnehmen würde. Auch wenn der Sänger mittlerweile wieder etwas positiver in die Zukunft blickt, scheint Danzig noch immer Bedenken gegenüber dem Preis-Leistungs-Verhältnis in der Musikindustrie zu haben.

