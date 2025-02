Wenn Hatebreed-Sänger James Jasta es mal wieder mit Tool versucht, kommt in ihm schnell die Lust auf räudigen Death Metal auf.

Jamey Jasta steht auf grobe musikalische Kost. Filigran-komplizierter Prog Metal ist wirklich nicht sein Ding, auch wenn er es immer wieder mal versucht. Dies gab das Hatebreed-Organ im Interview bei This Day In Metal zu Protokoll. Konkret ging es um die Musik von Tool, die für den US-Amerikaner etwas von Fahrstuhlmusik hat. Jasta fühlte sich wie in einem Spa, als er einen aktuellen Track von Maynard James Keenan hörte. Stumpf ist Trumpf "Ich habe Tool nie verstanden", führt Jamey Jasta aus. "Aber jedes Jahr -- vielleicht ist es auch jedes zweites Jahr -- sage ich mir: 'Ich werde versuchen, Tool…