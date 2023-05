Danzig spielen ihr komplettes Debüt zum 35. Jubiläum

Danzig haben eine Tour angekündigt, die mehrere Gigs umfasst, in deren Rahmen sie ihr legendäres Debütalbum DANZIG in voller Länge aufführen wollen. Allein will die Kult-Heavy Metal-Band ihre Konzertreise allerdings nicht bestreiten. Neben Danzig werden außerdem Behemoth, Twin Temple und Midnight Teil der Jubiläums-Shows sein.

Danzig: Zurück zum Anfang

Aufgeführt werden soll das Album an folgenden Terminen und Orten:

25. Aug. – Las Vegas, Nevada – The Theatre At Virgin Hotels

26. Aug. – Norco, California – Silver Lakes Park

27. Aug. – Mesa, Arizona – Mesa Amphitheatre

1. Sep. – Irving, Texas – Pavillion At Toyota Music Factory

2. Sep. – San Antonio, Texas – Boeing Center At Tech Port

3. Sep. – Houston, Texas – White Oak Music Hall

6. Sep. – Atlanta, Georgia – Roxy Theatre

8. Sep. – Alton, Virginia – Blue Ridge Rock Festival

9. Sep. – Atlantic City, New Jersey – Ovation Hall

11. Sep. – Boston, Massachussets – MGM Music Hall At Fenway

13. Sep. – Cleveland, Ohio – Masonic Temple

14. Sep. – Detroit, Michigan – Masonic Temple Theatre

16. Sep. – Newport, Kentucky – Megacorp Pavillion

17. Sep. – Chicago, Illinois – Byline Bank Aragon Ballroom

Beginnen soll der Vorverkauf der Tickets am 31. Mai; am 2. Juni gehen die Karten schließlich in den regulären Verkauf wie die Band über ihre Facebook-Seite bekannt gab.

Das Album DANZIG erschien 1988 über das von Star-Produzent Rick Rubin gegründete Label Def Jam Recordings, über welches zwei Jahre zuvor auch Slayer REIGN IN BLOOD (1986) veröffentlichten. Die Jubiläums-Shows werden bis auf weiteres die einzigen Danzig-Konzerte sein, die bisher angekündigt wurden.

