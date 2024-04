AC/DC-Tour: Fan-Kneipen in München und Gelsenkirchen

Brian Johnson und Angus Young mit AC/DC live auf dem Dino and Enzo Ferrari Racetrack am 9. Juli 2015 in Imola, Italien

Genau drei Wochen dauert es noch, bis AC/DC ihre Europatournee mit zwei Shows in Gelsenkirchen starten. Die Vorfreude dürfte demnach mit jeden Tag weiter steigen. Die Aussie-Rocker tragen nun ihren Teil dazu bei. Denn Angus Young und Co. haben jetzt eine Handvoll besonderer Events während ihrer Konzertreise angekündigt.

Unter Gleichgesinnten

So laden die Musiker in fünf Städten, in denen sie Halt machen, ihre Anhänger in die „AC/DC High Voltage Dive Bar“. Eine „Dive Bar“ stellt im Englischen so etwas wie eine Nachbarschafts- oder Kellerkneipe dar. Hier sollen die Veranstaltungen einfach Gelegenheiten für Fans sein, um sich zu treffen. Diese Atzedatze-Fan-Kneipen gibt es in Gelsenkirchen (in der Kaue), Sevilla, München (im Backstage), London und Paris. Erwarten darf man offenbar eine prächtige Dekoration inklusive Requisiten. Überdies wird exklusives Merchandise angeboten — darunter „sehr besondere Vinyl-Veröffentlichungen“.

Des Weiteren wollen AC/DC die zugehörigen Öffnungszeiten und weitere Infos in den kommenden Wochen auf acdc.com/divebar bekannt geben. Das Quintett gibt sich bei den anstehenden Live-Gastspielen in folgender Besetzung die Ehre: Am Mikro steht gewiss Brian Johnson, Angus und Stevie Young hauen in die Saiten, statt Phil Rudd sitzt Matt Laug (Alanis Morissette, Alice Cooper, Slash’s Snakespit, Vasco Rossi) an den Drums, und statt Cliff Williams sorgt Chris Chaney (Jane’s Addiction, Alanis Morissette, Taylor Hawkins & The Coattail Riders) für die tiefen Töne. Als Vor-Band fahren die US-Heavy-Rocker The Pretty Reckless mit.

AC/DC + The Pretty Reckless – Tour 2024

17.05. Gelsenkirchen, Veltins Arena

21.05. Gelsenkirchen, Veltins Arena

09.06. München, Olympiastadion

12.06. München, Olympiastadion

16.06. Dresden, Rinne

19.06. Dresden, Rinne (Zusatztermin)

23.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

26.06. A-Wien, Ernst-Happel-Stadion

29.06. CH-Zürich, Letzigrund-Stadion

13.07. Hockenheim, Hockenheimring

17.07. Stuttgart, Wasen

27.07. Nürnberg, Zeppelinfeld

31.07. Hannover, Messe

04.08. Hannover, Messe (Zusatztermin)

Karten zur Tournee gibt es unter www.eventim.de

—

