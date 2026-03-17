Im Herbst und Winter 2025 machten Dogma weniger mit Musik als vielmehr mit Negativschlagzeilen von sich reden. Nach dem plötzlichen Ausstieg dreier Band-Mitglieder hagelte es Vorwürfe gegen das Management. Knebelverträge, fehlende Bezahlung, Probleme mit der Einwanderungsbehörde, Manipulation und Missbrauch sind nur einige der Punkte. Nach und nach meldeten sich seither immer mehr Musikerinnen, die Dogma (wenn auch nur beinahe) angehörten, sowie einer der Mitbegründer des Projekts mit ähnlichen Geschichten.

Verschiebungen & Absagen

Nun gibt es wieder Probleme mit der Einreise, für die jedoch scheinbar niemand in und um Dogma etwas kann. Während einige Künstler angekündigt haben, überhaupt nicht mehr durch die USA zu reisen, sagen andere zumindest vorübergehend Auftritte ab. Dann gibt es noch jene, denen aufgrund kritischer Äußerungen gegenüber der US-Regierung die Einreise verweigert wird. Dennoch stiegen die Visa-Anträge wohl derart an, dass die Bearbeitung unverhältnismäßig lange dauert.

Letzteres ist offenbar auch Dogma passiert. Eigentlich sollten die Metal-Nonnen am 15. März ihre US-Tour starten. Stattdessen veröffentlichte die Band just an diesem Tag ein Statement, in dem sie angeben, sämtliche Termine „aufgrund unvorhergesehener Verzögerungen bei der Visa-Bearbeitung“ verschieben zu müssen.

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„Nach monatelanger Vorbereitung schmerzt es uns sehr, den Moment zu verschieben, in dem wir uns endlich mit unseren US-Fans treffen wollten“, heißt es weiterhin. „Die ersten Konzerte, bei denen wir unsere neuen Songs präsentieren wollten, finden nun später statt als erhofft.“ Derzeit arbeite man daran, neue Termine zu finden, die in Bälde bekanntgegeben werden sollen.

Bisher sieht es nicht so aus, als wären die Deutschland-Daten der Dogma-Tournee davon betroffen.

Dogma versus Vindicta

Unterdessen bereiten sich Vindicta auf eine kleine Australientournee vor. Vin… wer? Vindicta ist das neue Projekt der zuletzt ausgestiegenen Sängerin Grace Jane Pasturini sowie den beiden Gitarristinnen Amber Maldonado und Patri Grief, das von eingangs erwähnten Dogma-Mitbegründer namens Alvaro Rabaquino aka The Dark Messiah ins Leben gerufen wurde. Grundkonzept und Musik entsprechen dem von Dogma.

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