METAL HAMMER präsentiert: Dogma

Dogma
Foto: PR. All rights reserved.
von
Dogma kommen im April/Mai 2026 für 4 Live-Termine nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert!
Auch interessant

Nach einem Sommer voller ausverkaufter Clubshows und beeindruckender Festival-Auftritte haben die provokanten Nonnen Dogma ihre „Time To Be Free“-Europatournee für 2026 angekündigt. Das Hard Rock-Quintett wird außerdem Lord Of The Lost auf deren Europatournee 2026 supporten.

Entstanden aus der Verbindung von Heavy Metal und kompromissloser Sinnlichkeit, sind Dogma weniger eine Band als vielmehr ein Exorzismus. Ihre Auftritte sind voller Theatralik und pulsierender Spannung – ein Altar, auf dem Riffs regieren, Hemmungen fallen und jeder Beat ein Geständnis ist.

METAL HAMMER präsentiert:

Dogma – Tour 2026

  • 20.04. Hamburg, Bahnhof Pauli
  • 22.04. München, Backstage Club
  • 23.04. Lichtenfels, Paunchy Cats
  • 05.05. Leipzig, Hellraiser

Karten zur Tournee gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets (ab 08.09.2025)

