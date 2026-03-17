Seit der Veröffentlichung von SATANIC RITES OF THE WILDHEARTS vor ziemlich genau einem Jahr waren The Wildhearts fleißig auf Tournee. Während der letzten Shows im Dezember soll Frontmann Ginger unter anhaltenden gesundheitlichen Problemen gelitten haben. Einzelne Termine, wie ein Pub Quiz, mussten deshalb sogar abgesagt werden. Nun steht der Grund dafür fest.

Eine niederschmetternde Diagnose

Via Social Media haben The Wildhearts eine ausführliche Erklärung veröffentlicht. In dieser heißt es, dass Ginger Wildheart während der gesamten UK-Tour auf mehrere Pausen und starke Schmerzmittel angewiesen war. Nebenher „unterzog sich Ginger medizinischen Tests und Untersuchungen, um die Ursache seiner anhaltenden Beschwerden zu ermitteln. Die Ergebnisse wurden bestätigt, und wir müssen leider mitteilen, dass bei Ginger ein Mantelzelllymphom (MCL) diagnostiziert wurde – eine seltene, aber aggressive Krebsart.“

Ein Mantelzelllymphom befällt typischerweise die Lymphknoten, kann aber auch auf das Blut, das Knochenmark und andere Gewebe im Körper übergehen. Obwohl diese Krebsform meist nicht heilbar ist, können Behandlungen das Voranschreiten der Erkrankung eindämmen und vorhandene Tumore verkleinern.

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Derzeit sei der Musiker jedoch „in bester Verfassung“ und schreibe an neuen Songs für The Wildhearts und andere Projekte. Demnach werde der Nachfolger von SATANIC RITES OF THE WILDHEARTS gerade finalisiert. „Ankündigungen dazu folgen im Lauf des Jahres über Snakefarm/Universal“, erklärt die Band weiter. „Und das Wichtigste: ALLE bisher angekündigten Konzerte von The Wildhearts (weitere folgen in den nächsten Monaten) WERDEN STATTFINDEN.“

The show must go on!

Abschließend heißt es: „Während wir diese Nachricht verarbeiten und auf weitere medizinische Ratschläge warten, möchte Ginger alle wissen lassen, dass Stärke und Zuversicht siegen werden und die Show weitergehen wird!“ Die Monate April und Mai sind jedenfalls schon mit Auftritten verplant.

Erst im Oktober 2025 verstarb Bassist (2006–2009, 2014) Gerard „Scott Sorry“ Engelter am Tag seines 47. Geburtstags, nachdem er jahrelang an einem Glioblastom – einem bösartigen Hirntumor – gelitten hatte. Dieser habe sich von der Diagnose 2018 ebenfalls nicht unterkriegen lassen wollen. „Er übertraf alle Erwartungen der Ärzte, machte aus Monaten Jahre, und schaffte es 2022 sogar noch einmal für eine Tournee nach Großbritannien – etwas, das ihm unendlich viel bedeutete“, schrieben The Wildhearts damals. „Wir sind zutiefst erschüttert, aber es tröstet uns zu wissen, dass er nun endlich schmerzfrei ist. Seine Stärke, sein Humor und sein großes Herz werden uns immer in Erinnerung bleiben.“

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