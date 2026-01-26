Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Mark Kendall (Great White): Krebs bildet sich zurück

Great White Mark Kendall
Mark Kendall mit Great White beim Kentucky State Fair im Kentucky Exposition Center am 18. August 2018 in Louisville, Kentucky
Foto: Getty Images, Stephen J. Cohen. All rights reserved.
von
Endlich mal gute Nachrichten aus dem Hause Great White: Der an Nierenkrebs erkrankte Mark Kendall befindet sich auf dem Weg der Besserung.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Nach diversen Rückschlägen scheint es bei Great White allmählich wieder bergauf zu gehen. Vor allem gesundheitlich wurde die Band in den vergangenen Monaten gebeutelt. Im Sommer 2025 wurde bei Bassist Scott Snyder ein Tumor im Gehirn, kurz darauf ein weiterer am Hals entdeckt. Nur wenige Monate später machte Gründungsgitarrist Mark Kendall seine Krebserkrankung öffentlich. Im Gegensatz zu Snyder scheint es um Kendalls Befinden deutlich besser zu stehen.

Beruhigende Neuigkeiten

Gegenüber WRIF’s Meltdown gibt der 68-Jährige ein Update bezüglich seines Gesundheitszustands. Zunächst berichtet er jedoch von der erschreckenden Zeit vor der Diagnose. Aufgrund von Blut im Urin sei er in die Notaufnahme gefahren. Für den behandelnden Arzt sah es nach „einer der schlimmsten Harnwegsinfektionen überhaupt“ aus. Trotz Arznei wurde es nur bedingt besser. Also folgten weitere Untersuchungen, bei denen die Ärzte schließlich einen 13 Zentimeter großen Tumor in der rechten Niere entdeckten.

Essential Great White
Essential Great White
von The Orchard
Für € 23,63 bei Amazon kaufen

Bei der Bekanntmachung im November gab Mark Kendall an, dass der Tumor bereits auf acht Zentimeter geschrumpft sei – mittlerweile sogar noch mehr. Dank einer Immuntherapie, die gut anschlägt, sei die Wucherung mittlerweile nur noch fünf Zentimeter groß. „Allein die Tatsache, dass er kleiner wird und nur noch an einer Stelle ist, beruhigt mich. Man macht sich zwar schon mal Gedanken wie: ,Sterbe ich? Was ist hier los?‘ Aber jetzt, da er so klein ist und immer weiter schrumpft, geht es mir richtig gut“, erklärt Kendall, und fügt hinzu: „Was ich habe, ist behandelbar. Manche Leute haben das schon seit zwanzig Jahren. Man muss einfach weiterkämpfen.“

Die Seele eines Mannes

Ganz bestimmt verarbeitet der Gitarrist all dies auch in seiner Autobiografie, an der er Ende letzten Jahres zu arbeiten begann. „Ich habe über einen Titel nachgedacht und nenne sie ‘Soul Of A Man’, weil ich darin ziemlich mein Innerstes preisgebe. Ich gehe zurück bis in meine Kindheit und erzähle jede erdenkliche Geschichte.“ Neben persönlichen Dingen verarbeitet Kendall auch seine Karriere und damit verbundene Erfahrungen. Zwar wolle er „kein richtiges Enthüllungsbuch daraus zu machen, aber ich sage die Wahrheit. Also könnten sich manche Leute verletzt fühlen. Ich weiß nicht. Aber ich halte nichts zurück. Ich werde einfach alles ehrlich schildern und die Dinge so darstellen, wie ich sie gesehen habe.“ 


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Autobiografie Great White Krebs Mark Kendall Nierenkrebs Tumor
Stryper: Michael Sweet hat Schilddrüsenkrebs
Stryper, Michael Sweet
Stryper-Frontmann Michael Sweet hat bekanntgegeben, dass bei ihm papilläres Schilddrüsenkarzinom diagnostiziert wurde.
Michael Sweet, seines Zeichens Frontmann von Stryper, hat offenbart, mit papillärem Schilddrüsenkarzinom, der häufigsten Form von Schilddrüsenkrebs, zu laborieren. Es ist nicht das erste Mal, dass sich Sweet mit Krebs konfrontiert sieht. 2009 verlor er seine damalige Ehefrau Kyle nach einem zweijährigen Kampf gegen Eierstockkrebs. Nicht einmal ein Jahr später heiratete der überzeugte Christ wieder. Glaube und Zuversicht Über seine Facebook-Seite wendet sich der Stryper-Sänger an seine Fans, die sich offenbar häufiger nach seinem Befinden erkundigt haben. Sweet schreibt: „Ich habe mit meinem Endokrinologen gesprochen, und leider war die Biopsie vom 17.11. (ein Knoten in meiner rechten Schilddrüse) positiv. Bösartig.…
Weiterlesen
Zur Startseite