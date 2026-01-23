Toggle menu

Yungblud & Till Lindemann: Shitstorm nach gemeinsamem Foto

Einige Yungblud-Fans finden das Bild mit Till Lindemann (Rammstein) gar nicht cool
Foto: Matthew Baker/Getty Images + Mariano Regidor/Redferns. All rights reserved.
von
Yungblud hat mit einem gemeinsamen Foto mit Rammstein-Organ Till Lindemann für Unmut bei einigen seiner Fans gesorgt.
Yungblud schwimmt derzeit auf einer Welle des Erfolgs. Die Fans feiern aber nicht nur seine eigene Musik ab. Zuletzt hat der junge Brite durch seine Auftritte beim finalen Konzert von Black Sabbath und Ozzy Osbourne sowie den nachfolgenden MTV Video Music Awards noch mehr Rückenwind bekommen. Jüngst hat Dominic Richard Harrison, wie der Pop-Star mit bürgerlichem Namen heißt, zudem zusammen mit Aerosmith Songs aufgenommen.

Geteilte Lager

Kürzlich war Yungblud in Australien auf Tour — und hat sich dabei zu einem gemeinsamen Foto mit einem zumindest hierzulande durchaus heiklen Künstler hinreißen lassen. Und zwar war Rammstein-Frontmann Till Lindemann in den letzten Tagen ebenfalls in Down Under unterwegs. Die beiden Rocker sind sich dabei offensichtlich über den Weg gelaufen, haben miteinander gequatscht und eine gute Zeit gehabt. Das suggeriert zumindest das Bild, das Lindemann anschließend in den Sozialen Medien postete und dazu schrieb: „Es war ein absolutes Vergnügen, Yungblud in Perth zu treffen. Hab Spaß in Mumbai!“

So weit, so gut. Allerdings regt sich nun in der Kommentarspalte von Tills Post Widerstand — und zwar nicht gegen Lindemann, weil er so wenig musikalischen Geschmack beweist. Sondern gegen Yungblud, weil ihm dieses Foto als Schulterschluss mit einer Person ausgelegt wird, die mutmaßlich nicht das von Yungblud propagierte moderne Frauen- und Weltbild teilt. Die zahlreichen Anschuldigungen gegen Till Lindemann waren bekanntlich heftig — das Verfahren wurde aufgrund Beweismangel eingestellt.

Ein Beobachter meint, an Yungblud gerichtet: „Nein! Nicht du!“ Ein weiterer Kommentierender findet: „Das ist ein Witz, oder?“ Der nächste User fordert hierzu ein Statement von Dominic Richard Harrison und kommt zu dem Schluss: „Das ist ein wenig ernüchternd zu sehen.“ Alsdann heißt es von einem Fan: „Das ist verdammt enttäuschend!“ Noch ein Anhänger sagt sogar: „Dom, ich bin angewidert.“

Auch schön: „Brother ew.“ Auf der anderen Seite gibt es jedoch auch viele Nutzer, die Tills Unschuld betonen und darauf hinweisen, dass man Lindemann eben nichts nachweisen konnte. Am besten sind jedoch manche Kommentare über Till Lindemann. An einer Stelle heißt es zum Beispiel: „Ein echter Rockstar (Till) und ein Poser.“ Das fraglose Highlight ist: „Till sieht aus wie ’ne taffe Netto-Kassiererin.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

