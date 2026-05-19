Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Tailgunner: Vorwürfe gegen Bassist Thomas Hewson

Tailgunner mit Thomas Hewson (l.)
Tailgunner mit Thomas Hewson (l.)
Foto: PR, Tunde Valiszka. All rights reserved.
von
Tailgunner müssen sich derzeit mit heftigen Anschuldigungen gegen Bassist und Gründer Thomas Hewson auseinandersetzen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Die aufstrebenden Power-Metaller Tailgunner haben sich bezüglich einer unschönen Sache zu Wort gemeldet. Demnach kursieren im Internet offensichtlich Gerüchte um beziehungsweise Anschuldigungen gegen Bassist Thomas Hewson. Die Briten gehen in ihrer Stellungnahme nicht darauf ein, was Hewson konkret vorgeworfen wird, betonen jedoch, dass sie der Sache auf den Grund gehen werden.

Viele Unklarheiten

„Tailgunner wurden auf die jüngsten Anschuldigungen gegen Thomas aufmerksam gemacht“, beginnt das offizielle Statement der Formation zu der Angelegenheit. „Während er jegliches Fehlverhalten bestreitet, wird er von der Band zurücktreten, während wir die Situation in richtiger Art und Weise in Angriff nehmen. Wir als Band nehmen diese Angelegenheit sehr ernst und gehen sie verantwortungsbewusst sowie respektvoll gegenüber allen Beteiligten an.“

Was aus dieser Mitteilung nicht hervorgeht, ist, ob Thomas mit sofortiger Wirkung komplett aus der Musikgruppe ausgestiegen ist oder gefeuert wurde, oder ob sich der Musiker lediglich für den Zeitraum, in dem Tailgunner die Vorwürfe aufklären, zurücknimmt. Beides scheint möglich zu sein. Thomas Hewson selbst hat sich bis dato noch nicht zu der Causa geäußert.

Stochern im Nebel

Hinsichtlich der Vorwürfe bleibt leider nur ein Blick in die online zu findenden Spekulationen, die es ganz schön in sich haben. Laut Primetimer haben Fans gemutmaßt, dass es um sexuelle Gewalt und Vergewaltigung einer Ersatzgitarristin geht. Ein Reddit-User schreibt: „Ich habe mehrere Facebook-Freude in der traditionellen Metal-Szene, die in ein paar ziemlich bekannten Bands sind und Bezeugungen von jemandem gehört haben, den sie für eine glaubwürdige Quelle halten.“

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Darüber hinaus stellt ein weiterer Reddit-Nutzer die Mutmaßung an, dass es sich bei dem vermeintlichen Opfer um Gitarristin Rhea Thompson handeln könnte. Davon ausgehend haben andere findige Reddit-User die Beobachtung gemacht, dass sowohl Rhea als auch Frontmann Craig Cairns die Verlinkung zum Instagram-Account von Tailgunner aus ihren Profilen entfernt haben. Umgekehrt folgt anscheinend die Band auch nicht mehr Thompson bei Instagram.

Midnight Blitz
Midnight Blitz
von The Orchard
Für € 16,99 bei Amazon kaufen

Aktuell gilt: Zu diesem Zeitpunkt ist das gewiss alles reine Spekulation. So müssen wir erst einmal abwarten, bis Tailgunner, Thomas Hewson, Rhea Thompson und/oder andere Band-Mitglieder konkrete Informationen vorlegen.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Anschuldigungen Bassist Rückzug Tailgunner Thomas Hewson Vorwürfe
Suffocation widersprechen Vorwürfen von Eric Morotti
Suffocation @ Summer Breeze 2025, 16.8.2025
Suffocation wollen die krassen Vorwürfe ihres ehemaligen Schlagzeugers Eric Morotti nicht auf sich sitzen lassen.
Vor ein paar Tagen hatte sich Schlagzeuger Eric Morotti von Suffocation verabschiedet — inklusive heftiger Anschuldigungen. Der Trommler titulierte die US-Death-Metaller als "toxische, missbräuchliche Drogensüchtige", mit denen er nicht mehr zusammenarbeiten will. Seine ehemaligen Band-Kollegen haben sich nun mit einem eigenen Statement zu Wort gemeldet und kontern Morotti. Nicht er sei ausgestiegen, sondern sie hätten ihn vor die Tür setzen müssen, weil sein Terminplan mit Sanguisugabogg Auftritte erschwert. Richtigstellung "Um Eric Morottis falsche Anschuldigungen anzusprechen, die er am 10. April in seinen Posts in den Sozialen Medien gemacht hat und die die Nachrichtenmedien aufgegriffen haben, würden Suffocation sich gerne einen…
Weiterlesen
Zur Startseite