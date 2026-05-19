Die aufstrebenden Power-Metaller Tailgunner haben sich bezüglich einer unschönen Sache zu Wort gemeldet. Demnach kursieren im Internet offensichtlich Gerüchte um beziehungsweise Anschuldigungen gegen Bassist Thomas Hewson. Die Briten gehen in ihrer Stellungnahme nicht darauf ein, was Hewson konkret vorgeworfen wird, betonen jedoch, dass sie der Sache auf den Grund gehen werden.

Viele Unklarheiten

„Tailgunner wurden auf die jüngsten Anschuldigungen gegen Thomas aufmerksam gemacht“, beginnt das offizielle Statement der Formation zu der Angelegenheit. „Während er jegliches Fehlverhalten bestreitet, wird er von der Band zurücktreten, während wir die Situation in richtiger Art und Weise in Angriff nehmen. Wir als Band nehmen diese Angelegenheit sehr ernst und gehen sie verantwortungsbewusst sowie respektvoll gegenüber allen Beteiligten an.“

Was aus dieser Mitteilung nicht hervorgeht, ist, ob Thomas mit sofortiger Wirkung komplett aus der Musikgruppe ausgestiegen ist oder gefeuert wurde, oder ob sich der Musiker lediglich für den Zeitraum, in dem Tailgunner die Vorwürfe aufklären, zurücknimmt. Beides scheint möglich zu sein. Thomas Hewson selbst hat sich bis dato noch nicht zu der Causa geäußert.

Stochern im Nebel

Hinsichtlich der Vorwürfe bleibt leider nur ein Blick in die online zu findenden Spekulationen, die es ganz schön in sich haben. Laut Primetimer haben Fans gemutmaßt, dass es um sexuelle Gewalt und Vergewaltigung einer Ersatzgitarristin geht. Ein Reddit-User schreibt: „Ich habe mehrere Facebook-Freude in der traditionellen Metal-Szene, die in ein paar ziemlich bekannten Bands sind und Bezeugungen von jemandem gehört haben, den sie für eine glaubwürdige Quelle halten.“

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Darüber hinaus stellt ein weiterer Reddit-Nutzer die Mutmaßung an, dass es sich bei dem vermeintlichen Opfer um Gitarristin Rhea Thompson handeln könnte. Davon ausgehend haben andere findige Reddit-User die Beobachtung gemacht, dass sowohl Rhea als auch Frontmann Craig Cairns die Verlinkung zum Instagram-Account von Tailgunner aus ihren Profilen entfernt haben. Umgekehrt folgt anscheinend die Band auch nicht mehr Thompson bei Instagram.

Aktuell gilt: Zu diesem Zeitpunkt ist das gewiss alles reine Spekulation. So müssen wir erst einmal abwarten, bis Tailgunner, Thomas Hewson, Rhea Thompson und/oder andere Band-Mitglieder konkrete Informationen vorlegen.

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