Kleine Geschichten vom Tod

Für MIDNIGHT BLITZ hat sich die Truppe inhaltlich ein Oberthema einfallen lassen und sich bei einer anderen großen Band Inspiration geholt, die nicht Judas Priest heißt. „Es ist kein Geheimnis, dass wir auch riesige Fans von Iron Maiden sind. Ihr Album SOMEWHERE IN TIME ist kein Konzeptalbum im eigentlichen Sinn, aber alle Songs beschäftigen sich irgendwie mit dem Thema Zeit. Wir haben uns den Tod ausgesucht, was aber negativer klingt, als es gemeint ist. Wir sind alle sterblich, und das Feld ist unglaublich weit. Es gibt sehr viele verschiedene Blickwinkel auf das Thema. Heavy Metal ist zudem eine Möglichkeit, sich in gewisser Weise unsterblich zu machen.“ Und dabei hilft eine amtliche Band-Hymne – in diesem Fall ist es der Titel-Song, der dazu auserkoren wurde.

„Auch das war eine Idee von K.K. Er machte den Vorschlag, dass wir einen Song schreiben, der uns als Band charakterisiert. Es geht darum, dass wir in deine Stadt kommen, live spielen und alle austicken. Man kann es aber auch anders interpretieren. Du verlebst einen coolen Abend mit deinen Kumpels in der Bar und genießt das Leben. Ein typischer Metal-Text, eben. Daraus wurde das Stück ‘Midnight Blitz’. K.K. hatte eine Menge Ideen, von denen wir einige anfangs etwas komisch fanden. Aber letztlich erwiesen sie sich alle als richtig. Das nennt man dann wohl Erfahrung, haha.“

