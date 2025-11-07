Toggle menu

Tailgunner holen K.K. Downing ins Boot

K.K. Downing mit KK’s Priest am 12. August 2023 beim Alcatraz Metal Fest im belgischen Kortrijk
K.K. Downing mit KK’s Priest am 12. August 2023 beim Alcatraz Metal Fest im belgischen Kortrijk
Foto: Getty Images, Elsie Roymans. All rights reserved.
von
Tailgunner haben es sich zur Aufgabe gemacht, die NWOBHM neu zu definieren. Dafür haben sie sich den richtigen Produzenten ausgesucht.
Im Juli 2023 war die Geburtsstunde der neuen Generation. Die NWOBHM-Welle ging in die nächste Runde, als die Briten Tailgunner ihr Debütalbum GUNS FOR HIRE veröffentlichten. Ihre großen Helden verstecken die jungen Musiker dabei nicht. Dass sie sich nach einem Iron Maiden-Song benannt haben, ist nur der erste Hinweis. Musikalisch geprägt von Bands wie Maiden, Judas Priest, Motörhead und Saxon eroberten sie schnell die Herzen von Fans der klassischen Heavy Metal-Kunst und durften bereits pünktlich zur Veröffentlichung ihres ersten Studiowerks K.K. Downing (Ex-Judas Priest) und sein aktuelles Projekt KK’s Priest auf Tournee begleiten.

Tailgunner bekommen berühmte Unterstützung

Aus dieser Tourneegemeinschaft ist anscheinend eine tiefere Verbindung gewachsen. Nun gaben Tailgunner bekannt, dass ihr nächstes Album MIDNIGHT BLITZ am 6. Februar 2026 erscheinen wird – mit einem besonderen Namen in der Produzentenliste. Das namengebende Lied wurde bereits veröffentlicht und lässt – wie nicht anders erwartet – die Achtziger wiederaufleben. Maßgeblich verantwortlich dafür ist K.K. Downing, der das gesamte Album produzieren wird.

Über seine neuen Schützlinge sagte er: „Tailgunner sind eine Band, die das Vereinigte Königreich schon vor Jahren hätte hervorbringen sollen. Sie personifizieren alles, wofür Heavy Metal steht.“ Konkreter bedeutet das vor allem eines: „Sie sind laut und stolz, ihre rohe Energie vereint all ihre Paten und noch viel mehr. Maiden, Priest, Motörhead, Def Leppard – die Liste ist endlos.“

Seht hier das Musikvideo von ‘Midnight Blitz’:

Keine falsche Bescheidenheit

Viele von diesen Paten konnten Tailgunner bereits treffen. Sie erzählten: „Während wir mit unserem Debüt auf Tournee waren, haben wir die Bühne mit Mitgliedern von Iron Maiden, Judas Priest und Accept geteilt. Wir schauten zu, lernten und haben alles aufgenommen.“ Für ihr Folgewerk hat das direkte Konsequenzen: „Das Ziel vom Titellied ‘Midnight Blitz’ ist es, eine zeitlose Eröffnung wie ‘Aces High’, ‘Painkiller’ oder ‘Welcome To The Jungle’ zu erschaffen. Jeder erinnert sich daran, wie es war, diese alles verändernden Lieder zum ersten Mal zu hören.“ Die Ziele werden bei Tailgunner hoch gesteckt: „Wir wollen, dass sich die Nackenhaare aufstellen und man weiß, dass sich ab diesem Moment alles verändert hat!“


