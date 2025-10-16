Iron Maiden zieren derzeit nicht nur zum wiederholten Male das Titelbild des METAL HAMMER, die Eisernen Jungfrauen haben anlässlich ihres 50. Jubiläums auch einige coole Merchandise-Stücke im Angebot. Bei der jüngst angekündigten Sammlerausgabe von LIVE AFTER DEATH dürfte jedem Fan das Herz aufgehen. Am 28. November erscheint die Edition über Parlophone Records — im originalen Gatefold-Sleeve-Artwork auf zwei 140-Gramm-Vinyl-Schallplatten (eine in Blau, die andere in Gelb) mit dem 2015 remasterten Audio.

Unbesiegbare Jungfrauen

Das Package umfasst darüber hinaus eine 24-seitige Replik des WORLD SLAVERY TOUR-Programms, eine Tour-Pass-Replik sowie ein zwölfseitiges Hochglanz-Booklet, das neben dem originalen achtseitigen Booklet einen exklusiven und brandneuen Essay mit dem Titel ‘Rime And Punishment: Celebrating 40 Years Of Live After Death’ enthält. Dafür hat Iron-Maiden-Fanclub-Redakteur Alexander Milas Steve Harris, Nicko McBrain, Rod Smallwood und den renommierten Illustrator Derek Riggs zu eben LIVE AFTER DEATH interviewt.

Steve Harris erinnert sich an jene Zeit zurück: „Wir waren ununterbrochen auf Tour. Es war buchstäblich nur ‚Aufnehmen, Touren, Aufnehmen, Touren‘. Wir haben nicht aufgehört. Rod hat ordentlich die Peitsche schnellen lassen — und das war genau richtig so. Wir waren voll motiviert. Es war schließlich nicht so, dass wir etwas gemacht haben, was wir nicht wollten. Man glaubt, man sei unbesiegbar: ‚Ja, wir schaffen das, kein Problem.‘ So muss man es angehen. Das ist der einzige Weg für eine Band wie uns, denn damals wurden wir überhaupt nicht im Radio gespielt.“

Außerdem legen Steve Harris und Co. ein weiteres Malbuch vor. Nach den ersten zwei Ausgaben von ‘The Official Iron Maiden Colouring Book’ kommt nun der dritte Band. Damit feiert die Gruppe auch ihre „Run For Your Lives“-Welttournee. Das Malbuch taucht tief in die Iron Maiden-Geschichte ein und bietet dabei ikonische Artworks und bekannte Bilder, welche allesamt auf hochwertigem Papier in einem quadratischen Format daherkommen.

Fans können dabei Artworks von legendären Alben wie PIECE OF MIND, POWERSLAVE und SOMEWHERE IN TIME sowie von umjubelten Konzertreisen wie „Flight 666“, „Legacy Of The Beast“ und eben „Run For Your Lives“ ausmalen. Das Malbuch erscheint am 21. November 2025 via Rock’n’Roll Colouring und kann bei exclusiv bei Eyesore Merch vorbestellt werden.

