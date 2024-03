Judas Priest: K.K. Downing ist zu weit gegangen

Zu den Lieblingsbeschäftigungen von K.K. Downing zählte es in den letzten Jahren stets, gegen seine ehemalige Band Judas Priest auszuteilen. Auch ansonsten soll der Gitarrist zwischenmenschliche Qualitäten vermissen haben lassen. Dies gab Bassist Ian Hill im Interview bei AllMusic zu Protokoll. Laut dem 73-Jährigen komme es für die britischen Metal-Götter nicht in Frage, irgendwann mal wieder mit Downing live aufzutreten, weil dieser „zu weit gegangen“ sei.

Chancen liegen gelassen

So sollte Hill darüber Auskunft geben, ob er noch immer Kontakt mit K.K. hat sowie ob er in Erwägung ziehen würde, jemals wieder mit ihm zusammenzuarbeiten. „Ich finde, dafür ist er nun ein bisschen zu weit gegangen“, entgegnete der Judas Priest-Tieftöner. „Ich habe ihm ein paar Chancen gegeben, mir im Grunde Hallo zu sagen — und er hat mich ignoriert. Also wird er keine weitere Chance bekommen. Es ist schade, dass es so gekommen ist. Aber die Dinge sind, wie sie sind.“

Zuletzt standen Judas Priest 2022 bei ihrer Aufnahmen in die Rock And Roll Hall Of Fame in Los Angeles mit K.K. Downing auf der Bühne. Die Gruppe wurde mit dem Musical Excellence Award ausgezeichnet. In die Ruhmeshalle einziehen durften die derzeitigen Band-Mitglieder Hill, Sänger Rob Halford, Gitarrist Glenn Tipton und Schlagzeuger Scott Travis sowie die früheren Mitglieder Downing, Drummer Les Binks sowie der verstorbene Trommler Dave Holland. Bei ihrer Live-Einlage gaben Halford, Hill, Tipton, Travis, Binks, Downing und der aktuelle Gitarrist Richie Faulkner ein drei Lieder umfassendes Medley (‘You’ve Got Another Thing Comin’’, ‘Breaking The Law’, ‘Living After Midnight’) zum Besten.

