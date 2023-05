Judas Priest: Keine weitere Zusammenarbeit mit K.K. Downing?

auch interessant

Richie Faulkner äußerte sich jüngst zu dem gemeinsamen Auftritt mit Ex-Judas Priest-Gitarrist K.K. Downing während der Einführungszeremonie in die Rock And Roll Hall Of Fame. Trotz der positiven Eindrücke bezüglich der temporären Zusammenarbeit scheinen die Heavy Metal-Urgesteine keine Pläne zu haben, weitere Projekte mit ihrem ehemaligen Klampfer anzugehen.

Keine Wiederholung?

Empfehlung der Redaktion Keanu Reeves hat seine Grunge-Band Dogstar reaktiviert Grunge Keanu Reeves und seine zwei Band-Kollegen haben ihre Grunge-Kapelle Dogstar wieder ins Leben gerufen und neue Musik angekündigt. Richie Faulkner sprach davon, dass der Auftritt mit K.K. eine „großartige“ Erfahrung gewesen sei und er „glücklich war, ein Teil davon zu sein“. Verständlich, denn der Anlass des gemeinsamen Auftritts war die Aufnahme in die Rock And Roll Hall Of Fame. Die Band spielte mit ihrem ehemaligen Mitglied ein Medley aus ‘Living After Midnight’, ‘Breaking The Law’ und ‘Another Thing Comin’’.

Neben der aktuellen Besetzung von Judas Priest – bestehend aus Rob Halford (Gesang), Ian Hill (Bass), Glenn Tipton (Gitarre) und Scott Travis (Schlagzeug) wurden auch die ehemaligen Mitglieder K.K. Downing, Les Binks (Schlagzeug) und der verstorbene Dave Holland (Schlagzeug) geehrt. Trotz des freudigen Wiedersehens scheinen Judas Priest allerdings keine konkreten Pläne zu hegen, für weitere Auftritte mit K.K. auf der Bühne zu stehen.

Empfehlung der Redaktion Black Sabbath-Ballett begeistert Tony Iommi Heavy Metal Heavy Metal-Gitarrist Tony Iommi ist kein großer Ballett-Fan. Das dürfte sich mit dem neuen Black Sabbath-Ballett nun aber ändern. In einem Interview mit dem Podcast „Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern“ sprach Richie Faulkner über besagten Auftritt. Dieser erklärte bezüglich einer möglichen Wiederholung dieser Zusammenarbeit: „Es gab kein Gespräch. Ich denke, wenn es eines geben würde, dann wäre das schon längst passiert. Aber wenn es nur bei dieser einen Nacht bleibt, dann war diese dreifache Gitarrenattacke für mich wie als Kind in einem Süßwarenladen zu sein.

SERMONS OF THE SINNER auf Amazon.de bestellen!

Es war für mich das erste Mal, dass ich Ken traf. Es war wunderbar, mit ihm zu jammen. Das Geniale daran war, dass es im Rahmen einer Fernseh-Show passierte. Ich habe gehört, dass Bands dabei manchmal nicht live spielen. Aber alles, was wir im Fernsehen gemacht haben, war live, und das war keine Ausnahme. Es war laut, es war live. Und es war großartig, mit Ken und Glenn zusammenzuspielen – und mit Les natürlich auch; ich hatte schon früher mit ihm gespielt. Also, wenn es noch einmal passiert, dann ist das toll – und wenn nicht, dann auch.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.