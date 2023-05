Keanu Reeves hat seine Grunge-Band Dogstar reaktiviert

Foto: WireImage, Steve Granitz. All rights reserved.

auch interessant

Die älteren Semester werden sich noch erinnern: Hollywood-Star Keanu Reeves hat vor etlichen Jahren mal in einer Grunge-Formation namens Dogstar gespielt. Nun haben der Schauspieler und die Band ihre Wiedervereinigung verkündet. Doch damit nicht genug: Die Rocker wollen die Fans auch mit neuer Musik beglücken. Selbige soll im Sommer erscheinen, danach will die Gruppe Konzerte spielen.

Am Malochen

„Danke euch allen für die lieben Kommentare“, schreiben Keanu Reeves und seine Band-Kollegen in den Sozialen Medien bezüglich ihrer Ankündigung, in absehbarer Zeit ein neues Album veröffentlichen zu wollen. „Wir sind überglücklich, solch eine Reaktion zu beobachten. Das haben wir ehrlich nicht erwartet. Aber es lässt uns sogar noch mehr auftreten wollen. Wir bringen diesen Sommer etwas neue Musik raus, es folgen ein paar Gigs. Sobald das alles ausgetüftelt ist, werden wir es alle unmittelbar wissen lassen. Es gibt so viel zu tun, doch seid versichert: Wir sind dran und haben ein fantastisches Team um uns geschart, das uns hilft.“

Darüber hinaus soll es ein Musikvideo zur ersten Single geben. Dogstar sprechen davon, dass es der „zufriedenstellendste und bedeutungsvollste Haufen von Songs“ ist, den sie jemals geschrieben haben. Keanu Reeves hat die Band 1991 mitbegründet. In der Folge veröffentlichte das Trio zwei Studiowerke und war mit Bon Jovi auf Tournee. Der Darsteller musste letztlich jedoch bei Dogstar aussteigen, weil es seine Filmkarriere nicht mehr zuließ. Der letzte Longplayer HAPPY ENDING erschien im Jahr 2000. 2002 löste sich die Gruppe auf. Das neue Material stellt somit die erste frische Musik seit etwa 23 Jahren dar.

HAPPY ENDING JETZT BEI AMAZON HOLEN!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dogstar (@dogstarband)

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Dogstar (@dogstarband)

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.