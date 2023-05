Black Sabbath-Ballett begeistert Tony Iommi

Oft sind es die Dinge die augenscheinlich nicht zueinander gehören, die besonders begeistern. So erging es auch Tony Iommi, Gitarrist und Gründungmitglied der britischen Heavy Metal-Legende Black Sabbath. Dieser hatte nach eigener Aussage in seinem Leben bisher noch nie ein Ballettstück besucht. Das soll sich nun ändern, dank einer ganz besonderen Inszenierung.

Metal in Ballettschuh und Tutu

Der Direktor des Birmingham Royal Ballets, Carlos Acosta, bringt in diesem Sommer Heavy Metal auf die britischen Theaterbühnen. Zu Ehren der Stadt Birmingham inszeniert der gebürtige Kubaner stadtbezogene Aufführungen. Diesmal setzt Acosta mit 'Black Sabbath – The Ballet' ein besonderes Kind der Industriestadt in Szene. „Black Sabbath ist der wahrscheinlich größte Exportartikel Birminghams, das berühmteste – und berüchtigtste – Kulturunternehmen, das jemals aus der Stadt hervorgegangen ist. Daher war ich natürlich von der Idee einer Zusammenarbeit zwischen den für die meisten Menschen wohl unwahrscheinlichsten Partnern angezogen", erzählt der Ballett-Star von seiner Idee für das ungewöhnliche Stück.

Darunter darf man sich nun keine tanzenden Ozzy Osbourne– und Tony Iommi-Doubles vorstellen. Die Tänze werden auf acht Songs von fünf Alben der Band choreografiert, darunter auch ‘War Pigs’ (1970), ‘Paranoid’ (1970) und ‘Iron Man’ (1970). Komponist Christopher Austin sorgt für die orchestrale Interpretation der Songs sowie weitere Lieder, die vom Stil der Band geprägt sind.

Tony Iommi besucht Theater in Birmingham

Black Sabbath-Gitarrist Tony Iommi, der gebürtig aus der Arbeiterstadt stammt, zeigt sich gegenüber Channel 4 News von der Zusammenarbeit mit Acosta und Austin begeistert. „Ich liebe es. Es ist total anders und etwas, dass die Leute nicht erwarten, mich eingeschlossen.

Ich schaue jetzt anders auf unsere Musik, weil sie anders interpretiert wird", teilt Iommi im Interview mit BirminghamWorld seine Gedanken zur Tanzprobe. „Man hört zwar noch immer die Basics, aber dann kommen die orchestralen Dinge dazu. Ich hätte niemals für nur eine Minute gedacht, dass Personen zu Black Sabbath-Songs wie 'War Pigs' oder 'Iron Man' tanzen könnten."

Die Premiere von ‘Black Sabbath – The Ballet’ in drei Akten findet am 23. September im Hippodrome Theatre in Birmingham statt. Sieben Tage werden die Tänzer dort zu den Klängen der Heavy Metal-Urgesteine ihre Pirouetten drehen, bis es danach weiter nach London und Plymouth geht.

