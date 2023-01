Tony Iommi (Black Sabbath) will neues Album aufnehmen

Foto: Florian Stangl. All rights reserved.

Gitarrist Tony Iommi hat sich mit einer Videobotschaft zum Jahresende gemeldet. Darin skizziert der 74-Jährige seine Pläne für das angebrochene neue Jahr. Zum einen würden die Black Sabbath-Alben mit Tony Martin als Sänger neu aufgelegt. Zum anderen bereite sich der Musiker darauf vor, ein neues Album aufzunehmen. „2022 war zumindest in Teilen ein gutes Jahr für mich“, beginnt der Brite seine Ausführungen.

„Ich habe komponiert und aufgenommen. Darüber hinaus lasse ich ein neues Studio bauen, womit ich sehr zufrieden bin. Nun, tatsächlich ist das Studio gebaut — und ich bin beinahe bereit, loszulegen. Ich warte nur noch auf etwas Equipment. Wegen des Kriegs kommen einige der Teile nicht mehr durch. Aber wir haben es fast. In ein paar weiteren Wochen werden wir, denke ich, so weit sein, um reinzugehen und die Arbeit aufzunehmen. Darauf freue ich mich wirklich: ein neues Album zu schreiben.“ Des Weiteren arbeitet Tony Iommi daran, dass die Alben mit Tony Martin am Mikro neu aufgelegt werden.

„Natürlich wird es auch das Tony Martin-Boxset geben — mit Cozy Powell [Drummer] und Neil Murray [Bassist]. Darauf freue ich mich ebenfalls. Denn viele Leute haben danach gefragt, was großartig ist. Sie wollten wissen, wann es erscheint. Und wir haben die Alben nacheinander vorbereitet. Man kann nicht einfach alles zusammen veröffentlichen. Sie müssen zur richtigen Zeit rauskommen. Zuerst war das originale Black Sabbath-Material dran, dann haben wir die Dio-Sachen gemacht. Als nächstes ist dann Tony Martin und mein Solozeug dran. Wir werden also beschäftigt sein. Aber es ist toll. Und es ist nett, Interviews zu machen und darüber zu reden, was wir gemacht haben.“

Mit Tony Martin als Frontmann haben Black Sabbath insgesamt fünf Studiowerke eingespielt. Diese wären: THE ETERNAL IDOL (1987), HEADLESS CROSS (1989), TYR (1990), CROSS PURPOSES (1994) und FORBIDDEN (1995).

