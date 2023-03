Rob Halford über seine Auftritte mit Black Sabbath

Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.

auch interessant

Dass die beiden Heavy Metal-Legenden Rob Halford (Judas Priest) und Ozzy Osbourne Freunde sind, ist kein Geheimnis. Halford wurde nun zum Gespräch von Osbournes Radio-Show Ozzys Boneyard auf Sirius XM geladen, um mit Host Mark Strigl ein bisschen in alten Zeiten zu schwelgen. Dabei gerät Halford richtig ins Schwärmen, als er von den Auftritten erzählt, bei denen er Black Sabbath am Mikrofon unterstützen durfte.

Das erste Mal, dass der ‘Metal God’ an der Seite von Tony Iommi, Geezer Butler und Bill Ward performen durfte, geschah im Jahr 1992 in Costa Mesa, Kalifornien. Zu der Zeit war allerdings nicht Osbourne der reguläre Sänger von Sabbath, sondern Ronnie James Dio.

Empfehlung der Redaktion Rob Halford: Neues Judas Priest-Album kommt 2024 Heavy Metal Heavy Metal-Fans müssen wohl ein wenig auf die kommende Judas Priest-Platte warten. Nächstes Jahr soll es so weit sein.

„Ronnie arbeitete aktuell mit Sabbath, aber dann gab es auf diesem Konzert in Costa Mesa die Möglichkeit zur Reunion mit Ozzy, und Ronnie sagte, er würde aus persönlichen Gründen einen Schritt zurück machen. Und das tat er. Dann bekam ich einen Anruf von Tony: ‚Kannst du kommen und uns aushelfen?’ – ‘Klar was soll ich machen?’. Wir haben über die Setlist gesprochen. Wir fügten ein paar Songs hinzu, die Sabbath schon ewig nicht mehr gespielt hatten, weil es meine Lieblinge waren und ich dachte, die Fans würden sie lieben. Und dann haben wir zwei Shows gespielt.“

Rob Halford spielt 2004 an der Seite von Iommi und Co. auf dem Ozzfest

Ähnlich lief es wohl 2004 ab, als es Ozzy (wieder fest bei Black Sabbath) aufgrund einer Bronchitis nicht möglich war, diesen Abend auf seinem legendären Festival Ozzfest zu spielen. Auf Anraten von Tony hin rief Sharon Osbourne, Ozzys Frau und Managerin, bei Rob Halford an. Und obwohl er am selben Abend eine Show mit Judas Priest spielte, sagt er zu. „Ich spielte das Priest-Set, duschte, zog mich um, rannte raus und machte das Ozzy-Ding mit Sabbath. Und das passierte zwei oder drei Mal so.“

FIREPOWER von Judas Priest auf Amazon kaufen

„Das ist was wir tun. Wir lieben uns“, betont die Heavy Metal-Legende. „Priest und Sabbath können immer aufeinander zurückgreifen. Wir haben immer noch diese tolle Freundschaft und Beziehung, die durch, aber auch ohne Musik fortbesteht. Priest und Sabbath, wir waren der Beginn von allem.“

Judas Priest hätten eigentlich dieses Jahr Ozzy Osbourne auf seiner „No More Tours 2“ durch Europa als Support unterstützt. Diese musste der Fürst der Finsternis allerdings aus gesundheitlichen Gründen absagen.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.