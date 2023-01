Rob Halford: Neues Judas Priest-Album kommt 2024

Judas Priest werkeln bekanntlich schon eine Weile am Nachfolger ihres 2018er-Albums FIREPOWER. Frontmann Rob Halford hat nun in einem Interview mit „Metal Express Radio“ eine Prognose gewagt, wann das neue Werk erscheinen könnte. So wie es der 71-Jährige darstellt, wird es 2024, bis das 19. Studioopus der britischen Heavy Metal-Götter auf die Märkte dieser Welt kommt.

„Wie ich kürzlich bereits in Zoom-Interviews gesagt habe, warten alle auf mich“, gibt der Judas Priest-Sänger einen Zwischenstand zum Arbeitsfortschritt durch. „Denn die ganze Musik ist fertig. Ich habe die Platte hier vor mir auf meinem Laptop. Und sie klingt verdammt großartig. Doch nun muss ich wirklich meine Arbeit erledigen und sicherstellen, dass das, was ich mache, in Zusammenhang mit der großartigen Arbeit steht, die die Jungs geleistet haben. Es fügt sich also eines ins andere. Es wird fertig sein, wenn es fertig ist. Aber wir versuchen, uns an eine Zeitachse zu halten. Wir hoffen, dass wir mit Ozzy Osbourne im Mai auf Tour gehen können. Bitte, Ozzy, sei gesund genug! Ich glaube, er wird es sein.

Sobald wir die Ozzy-Tournee hinter uns haben, geht es daran, den Abschluss der Albumproduktion hinzukriegen. Und danach sind wir wahrscheinlich dazu bereit, es zu veröffentlichen. Ich habe mal 2023 gesagt. Es sieht jedoch so aus, als ob es 2024 wird, was nicht so weit weg ist. Immerhin ist es schon fast Februar. Wenn man auf die Arbeit zurückschaut, die wir getan haben, gibt es diese Zeit in den Achtzigern. Damals haben wir buchstäblich Jahr für Jahr eine Welttournee absolviert und ein Album gemacht. Das kann man machen, wenn man an so einem Punkt diese Geisteshaltung hat, wenn die Dinge mit der Band einfach brutal laufen. Doch wenn man so viel geleistet und erreicht hat wie wir, lässt man sich mehr Zeit.“

