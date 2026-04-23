Offiziell wird Fieldy noch immer als Bassist von Korn gelistet, obwohl er seit nunmehr fünf Jahren eine Auszeit vom Band-Geschehen nimmt. Live vertritt ihn seither Ra Díaz (unter anderem Suicidal Tendencies). Seither ist Reginald „Fieldy“ Arvizu eher selten öffentlich in Erscheinung getreten.

Zuletzt erklärte er Anfang 2025 gegenüber Basement Talk, seit 2019 nicht mehr mit seinen einstigen Kollegen bei Korn gesprochen zu haben. Das ist insofern verwirrend, da Fieldy in den Credits der 2022er-Scheibe REQUIEM aufgeführt ist. Sowohl der Bassist als auch andere Band-Mitglieder wie etwa Gitarrist Brian „Head“ Welch betonten in der Vergangenheit stets, dass es kein böses Blut gibt.

Noch mehr Gründe

Während Fieldy in seinem Statement 2021 noch angab, dass die Auszeit dazu diene, „schlechte Gewohnheiten aus meinem System zu kriegen“, führt er inzwischen andere Gründe an. In einem kürzlich veröffentlichten Interview mit Shady Characters sprach der 56-Jährige über seine Abwesenheit und erklärte, dass diese vor allem mit der Pandemie zu tun hatte: „Alle sagten: ‚Wir fahren nach Florida und so weiter.‘ Und ich sagte: ‚Ich lasse mich nicht impfen. Ich gehe da nicht hin.‘ Ich dachte nur: ‚Leute, das ist gerade echt seltsam.‘“

Dadurch habe er reichlich Zeit zum Nachdenken gehabt. „Wenn man erst mal dasitzt, kann man reflektieren und wartet einfach ab, was als Nächstes kommt, denn ich weiß ja nicht, was der Rest des Tages noch bringt.“ Auf die Frage, ob er gänzlich bei Korn ausgestiegen sei oder nur weiterhin pausiert, antwortet er recht vage: „Ich bin heute bei Korn ausgestiegen, aber wir werden sehen, was morgen kommt.“

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Immerhin blickt er positiv auf die gemeinsame Zeit mit Jonathan Davis und Co. zurück: „Ich blicke auf mein Leben zurück und denke mir: ,Fast 30 Jahre mit Korn – das war der Hammer!‘“ Scheint so, als wäre Fieldy mit der Situation im Reinen. „Ich könnte darauf zurückblicken und mich beschweren, aber wie soll man sich beschweren? Das war alles, wovon jeder träumt. Und ich habe es wie ein Veteran geschafft. Ich habe 30 Jahre investiert, und jetzt bin ich hier.“ Darüber hinaus scheint der Bassist derzeit ein musikalisches Projekt mit Sepultura-Drummer Greyson Nekrutman und Gitarrist Christian Olde Wolbers (Ex-Fear Factory, Ex-Vio-Lence) am Laufen zu haben.

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