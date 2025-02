Korn: Fieldy hat seit 2019 nicht mit der Band geredet

auch interessant

Offiziell ist Reginald Arvizu aka Fieldy immer noch ein Mitglied von Korn — auch wenn er seit 2021 eine Auszeit von der Band nimmt. Wirklich in Kontakt steht der Bassist mit Jonathan Davis und Co. jedoch nicht. Dies gab der 55-Jährige im Gespräch bei der YouTube-Reihe Basement Talk zu Protokoll.

Weiter Selbstschutz

Darauf angesprochen, wie sein derzeitiger Status bei Korn sei, erwiderte Fieldy: „Ich habe mit den Jungs seit 2019 nicht mehr geredet. […] Sie machen Dampf, sie sind eine Maschine, sie sind am Laufen. Es ist wahnsinnig. Und es ist klasse, dass sie so weitermachen können. Es ist cool zu sehen, wie sie weitermachen, aber ich muss mich entspannen.“ Live wird Fieldy seit 2021 von Ra Díaz ersetzt. Zurzeit plant der Tieftöner, sein einstiges Projekt Stillwell aufzumotzen — hierbei mischen noch P.O.D.-Drummer Noah „Wuv“ Benardo sowie Sänger/Gitarrist Q-Unique mit. Demnach arbeitet die Gruppe an neuem Material und hat neue Mitglieder rekrutiert.

In seinem Statement von 2021 zur Auszeit von Korn ließ Fieldy verlauten: „Das geht an alle Korn-Fans auf der ganzen Welt. In den vergangenen sechs Jahren hatte ich mit ein paar persönlichen Probleme zu tun, die mich bisweilen auf schlechte Gewohnheiten zurückfallen ließen. Das verursachte etwas Spannung mit den Leuten um mich herum. So wurde an mich herangetragen, doch eine Auszeit zu nehmen, um gesund zu werden. Ich werde respektieren, worum man mich gebeten hat, und diese Auszeit nehmen. Unglücklicherweise werdet ihr mich nicht auf der Bühne mit meiner Band sehen.

KORN-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

Denn ich werde daran arbeiten, die schlechten Gewohnheiten aus meinem System zu kriegen. In der Zwischenzeit werde ich kreativ bleiben, um meinen Geist und meine Seele in guter Verfassung zu halten. Ich bin dankbar für all eure Unterstützung, Geduld und euer Verständnis; wir haben schließlich alle etwas, mit dem wir fertigwerden müssen. Jonathan, Munky, Ray und Head, ich liebe euch und will keine Spannung oder schlechte Schwingungen in den Kreis bringen.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.