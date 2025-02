Fredrik Lindgren war Mitbegründer der schwedischen Death-Metaller Unleashed. Nun ist der Gitarrist im Alter von nur 53 Jahren verstorben.

1989 gründeten Johnny Hedlund, Tomas Olsson, Anders Schultz und Fredrik Lindgren in Stockholm die Death Metal-Band Unleashed. Bis zu seinem Ausstieg 1995 war Lindgren als Gitarrist an den ersten vier Studioalben WHERE NO LIFE DWELL (1991), SHADOWS IN THE DEEP (1992), ACROSS THE OPEN SEA (1993) und VICTORY (1995) sowie den Live-Platten LIVE IN VIENNA ’93 und EASTERN BLOOD, HAIL TO POLAND (1995) beteiligt. Nach seiner Zeit bei Unleashed war Fredrik Lindgren (aka Freddie Eugene) bei anderen schwedischen Bands wie Atlantic Tide, Loud Pipes, Terra Firma oder zuletzt bei Harms Way aktiv. Wie ehemalige Band-Kollegen nun bestätigten, ist der Gitarrist…