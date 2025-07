Die schlechten Nachrichten reißen nicht ab. Diesmal trifft es (mal wieder) Great White. Wie kürzlich bekannt wurde, musste sich Scott Snyder einer Operation unterziehen. Der Grund dafür soll ein faustgroßer Tumor im Gehirn des Bassisten gewesen sein. Diese Information wurde publik, da Snyders Schwägerin Victoria Anders einen Spendenaufruf über GoFundMe gestartet hat.

Ein Problem nach dem anderen

Anders schreibt im Text zur Crowdfunding-Kampagne: „Es war ein harter Weg, der damit begann, dass bei Scott Sehstörungen, Kopfschmerzen und Verwirrtheit auftraten, ohne dass er eine klare Vorstellung davon hatte, was die Ursache sein könnte. Als die Symptome stärker und häufiger wurden, beschlossen sie, in die Notaufnahme zu gehen. Die Ärzte entdeckten eine faustgroße Masse in seinem Gehirn.“ Es habe umgehend eine Notoperation stattgefunden. „Obwohl der Tumor größtenteils entfernt wurde und Scott sich zunächst gut erholte, bekam er Blutdruckprobleme und musste erneut ins Krankenhaus.“

Victoria Anders und ihre Geschwister wollten ihrem Schwager und ihrer Schwester helfen. Scott und Angelique „sind beide willensstarke Menschen und haben versucht, ihr Leben allein zu meistern. Nach diesem Rückschlag haben sie uns schließlich erlaubt, diese GoFundMe-Kampagne zu starten. Sie sind zwei der nettesten und liebevollsten Menschen und würden alles für jeden tun. Mit dem Geld aus der GoFundMe-Kampagne können sie sich auf Scott und seine Genesung konzentrieren, anstatt sich mit der finanziellen Belastung auseinandersetzen zu müssen, die ihnen dadurch entsteht.“

Erst Anfang 2024 konnte Snyder seiner Berufung nicht nachgehen und fiel für längere Zeit aus. Damals war es eine „größere Operation am unteren Rücken“, die den 62-jährigen Bassisten lahmlegte. Doch Great White hatten einen kurzfristigen Ersatz gefunden, der Snyder für einige Shows vertrat. Im August 2024 verstarb der ehemalige Sänger und Great White-Mitbegründer Jack Russell im Alter von 63 Jahren infolge einer neurodegenerativen Krankheit. Da kann man nur hoffen, dass es für die Hard-Rocker bald wieder bergauf geht und Scott Snyder sich vollständig erholt. Laut des letzten Updates ist zumindest der Blutdruck unter Kontrolle.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.