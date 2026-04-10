Primal Fear müssen zeitweise auf Bassist Mat Sinner verzichten. Der 62-Jährige muss bei den anstehenden Konzerte in Südamerika aussetzen, weil er sich bei der Liveshow in London Anfang März unglücklich am Bein verletzt hat. Dabei zog sich der Power-Metaller eine klaffende Wunde zu. Um eine Blutvergiftung zu vermeiden, verzichtet der Musiker darauf, über den großen Teich zu fliegen. Für Mat springt nun Dirk Schlächter von Gamma Ray ein.

Gesundheitsrisiko

„Wichtige Nachricht an all unsere Fans bezüglich der Südamerika-Tour: Traurigerweise müssen wir euch mitteilen, dass Mat nicht dazu in der Lage sein wird, sich der Band bei den anstehenden Gigs in Argentinien und Brasilien anzuschließen“, informieren Primal Fear. „Mat hat in London einen Kampf gegen einen Drumriser verloren und sich dabei auf sehr üble Weise das rechte Bein aufgeschlitzt. Nach ein paar mehr Konzerten planten die Ärzte in Norwegen schon eine Operation an seinem Bein, um eine Sepsis zu verhindern, weil die Infektion bereits ein fieses Level erreicht hatte.

Jetzt ist Mat zu Hause und muss sich für weitere drei bis vier Wochen erholen, um eine Operation zu vermeiden. Die Ärzte sagen, es wäre ein gewaltiges Risiko, sich für 15 Stunden in ein Flugzeug zu setzen. Gesundheit geht vor. Das war keine leichte Entscheidung. Wir wissen, dass ihr euch darauf gefreut habt, uns zusammen auf der Bühne zu sehen. Mat tut jegliche Enttäuschung leid, die das hervorrufen könnte. Wir versprechen euch, 200 Prozent bei den Konzerten zu geben. Dirk Schlächter von Gamma Ray ersetzt hierbei Mat. Danke für euer Verständnis, eure Geduld und euren Glauben an uns.“

Zurückgekämpft

Sinner hatte in den vergangenen Jahren sowieso schon gesundheitliche Probleme. Der Musikproduzent hatte 2021 eine krasse Gegenreaktion auf die Coronaimpfung. Anschließend verbrachte der Schwabe ein Jahr in verschiedenen Krankenhäusern, und seine Band musste die geplanten Konzerte in den Jahren 2021 und 2022 absagen. Im Rückblick gab Mat 2025 zu Protokoll: „Es wird niemals wieder wie vorher sein. Ich hatte einen sehr bösen Herzinfarkt nach der COVID-19-Impfspritze. Die Impfung hat mein Herz zerstört. Ich war ein Jahr im Krankenhaus. Im ersten Monat lag ich im Koma. Dann war ich gelähmt. Ich konnte meine Hände und meine Füße nicht bewegen. Drei Mal hat man mich reanimiert. Ich war tot.

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Sie haben mich zurück ins Leben geholt. Und sehr, sehr langsam kamen manche Teile von mir zurück. Zuerst kam meine Stimme zurück. Meine Hände bewegten sich, aber nicht meine Beine. Also war ich längere Zeit im Rollstuhl. Von dort aus war ich mit einer Menge Training in der Lage, an einem Rollator zu gehen. Und dann wurde es ganz langsam besser. Aber ich konnte Bass spielen und Songs komponieren, während ich in einem Stuhl saß, was nicht weit davon entfernt ist, auf eine Bühne zu gehen. Aber letztes Jahr machte ich sehr gute Fortschritte, sodass manche Dinge wieder möglich waren, die ein Jahr zuvor noch nicht möglich waren. Als ich dort irgendwo alleine gelähmt herumlag, war es mein größter Traum, noch eine weitere Show zu spielen.“

Außerdem sorgten Primal Fear im August 2024 für Schlagzeilen, als Drummer Michael Ehré, Bassist Alex Jansen (der Sinner vertreten hatte) sowie die Gitarristen Alex Beyrodt und Tom Naumann ihren Ausstieg verkündeten. Als Grund dafür gaben sie „Entscheidungen, mit denen wir nicht übereinstimmen“ an. Es habe jedoch „keinen Streit oder böses Blut“ gegeben. Neben Sinner und Sänger Ralf Scheeper besteht die Gruppe aktuell noch aus Gitarristin Thalìa Bellazecca (Angus McSix, Ex-Frozen Crown), Schlagzeuger André Hilgers (Axxis, Rage, Silent Force, Sinner, Bonfire) sowie dem schwedischen Gitarristen Magnus Karlsson.

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