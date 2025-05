Die neue Besetzung von Primal Fear feierte am Freitag, den 9. Mai beim Rock in Rautheim Festival 2025 bei Braunschweig ihr Live-Debüt. Fan-Aufnahmen des Konzerts und Posts der Band seht ihr unten im Artikel.

Zur neuen Primal Fear-Besetzung gehören neben Mat Sinner (Bass) und Ralf Scheepers (Gesang) nun auch die italienisch-kubanische Gitarristin Thalìa Bellazecca (Angus McSix, ehemals Frozen Crown), André Hilgers (Axxis, Rage, Silent Force, Sinner, Bonfire) am Schlagzeug sowie der schwedische Gitarrist Magnus Karlsson, der in den letzten Jahren hauptsächlich als Studiomitglied aktiv war, nun aber wieder Teil des Live-Line-ups von Primal Fear ist.

Vergangenen Sommer wurde bekanntgegeben, dass sich die Band von ganzen vier Mitgliedern trennt. Zu den Abgängen zählen die beiden Gitarristen Alex Beyrodt und Tom Naumann sowie Schlagzeuger Michael Ehré und Alex Jansen, welcher die Band in den letzten zwei Jahren am Bass unterstützt hat.

Mat Sinner nach schwererer Krankheit zurück

Mit der Primal Fear-Show bei Rock in Rautheim kehrte außerdem Mat Sinner nach langer, schwerer Krankheit (abgesehen von kurzen Gastauftritten) zurück auf die Bühne. Ein paar Tage vor dem Rock in Rautheim-Auftritt schrieb er auf seinen Social Media-Kanälen: „Vor fünf Jahren habe ich mein letztes Konzert mit Alice Cooper in Berlin (Rock Meets Classic) gespielt. Kurz nach dieser Show wurde ich für tot erklärt – doch die Ärzte haben mich ins Leben zurückgeholt. Als ich gelähmt im Bett lag, war eines meiner drei Ziele, eines Tages wieder auf einer Bühne zu stehen und zu rocken. Jetzt, fünf Jahre später, bin ich zu 75 % genesen, seit fünf Jahren trocken – und werde am Freitagabend wieder mit meinen geliebten Primal Fear auftreten, unterstützt von einigen der besten Typen, die ich mir vorstellen kann. Erwartet bitte nicht, dass ich herumspringe wie ein junger Kerl, aber ich werde definitiv 200 % geben. Und könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich fühle, wenn wir unsere Klassiker wieder spielen? Drückt mir die Daumen und habt eine tolle neue Woche.“

Im Anschluss an Rock in Rautheim klang der Primal Fear-Basser entsprechend erleichtert : „Ich hatte einen Traum – es war ein langer Weg, aber ich habe es endlich geschafft. Glaubt an Wunder und kämpft dafür, dass sie Wirklichkeit werden. Ich kann nur meinen Band-Kollegen, meiner Familie, unserer Crew sowie Frank & Bodo danken, dass sie für mich da waren!“

Am 5.9.2025 soll das neue Primal Fear-Album DOMINATION erscheinen. Im September kommen die neu formierten Primal Fear auf große „Domination“-Tournee durch Deutschland – präsentiert von METAL HAMMER.

Live bei Rock in Rautheim

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Beim Rock in Rautheim 2025 traten neben Primal Fear auch unter anderem Beast In Black und Amaranthe auf. Das Open Air bei Braunschweig gilt als Deutschlands größtes Inklusions-Festival. 2024 gab es dafür eine Nominierung in der „Awareness“-Kategorie der METAL HAMMER Awards. Für 2026 sind bei Rock in Rautheim unter anderem Orden Ogan und Feuerschwanz bestätigt.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.