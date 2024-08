Primal Fear geben Trennung von vier Mitgliedern bekannt

Was für ein Paukenschlag zum Wochenende bei Primal Fear! Am 23.08. wurde bekanntgegeben, dass sich die Band von ganzen vier Mitgliedern trennt. Zu den Abgängen zählen die beiden Gitarristen Alex Beyrodt und Tom Naumann sowie Schlagzeuger Michael Ehré und Alex Jansen, welcher die Band in den letzten zwei Jahren am Bass unterstützt hat.

Der exakte Grund der Trennung wurde nicht genannt. Laut Instagram-Post von Tom Naumann gab es „Band-interne Entscheidungen, mit denen wir nicht konform gehen“. Die Entscheidung, die Band zu verlassen, sei für alle ein schwerer Schritt gewesen. Böses Blut oder Streit gäbe es nicht. Das vollständige Statement lest ihr hier:

„Liebe Fans und Freunde von Primal Fear,

wir müssen Euch heute leider mitteilen, dass Alex Beyrodt, Tom Naumann, Michael Ehré und Alex Jansen, der uns in den letzten zwei Jahren am Bass ausgeholfen hat, nicht mehr Teil der Band Primal Fear sind. Ausgelöst durch bandinterne Entscheidungen, mit denen wir nicht konform gehen, war dieser für uns alles andere als leichte Schritt unausweichlich.

Wir möchten ausdrücklich klarstellen, dass es trotz der Meinungsverschiedenheiten keinen Streit oder gar böses Blut gegeben hat. Wir bedanken uns für die gemeinsame Zeit, die zahlreichen Alben, die Tourneen, Shows und Festivals, die uns gemeinsam rund um den Globus geführt haben, und natürlich für die uns entgegengebrachte Liebe der Fans. Wir wünschen Mat und Ralf für die Zukunft alles Gute!

Alex, Tom, Michael und Alex“

Wie es mit Primal Fear zukünftig weitergeht, ist noch nicht bekannt. Aktuell zeigen die Social Media-Profilbilder nur noch die beiden verbliebenen Mitglieder Mat Sinner und Ralf Scheepers.

