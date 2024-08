METAL HAMMER AWARDS 2024: Die Stars auf dem Schwarzen Teppich

Deutschlands einzige Preisverleihung für harte Musik feiert ihr Comeback mit Saltatio Mortis, Lordi und mehr Konzerten. Am 31. August 2024 werden die METAL HAMMER AWARDS verliehen, erstmals präsentiert von und im Rahmen der IFA.

Die legendären METAL HAMMER AWARDS kehren zurück! Am 31. August 2024 erwartet euch die schwermetallische Auferstehung des Jahres in der Uber Eats Music Hall in Berlin, presented by IFA. Es wird – in alter Tradition – eine unvergessliche Metal-Feier. METAL HAMMER Awards 2024 presented by IFA 31. August 2024 – Uber Eats Music Hall, Berlin Tickets sind jetzt erhältlich! In Zusammenarbeit mit der Internationalen Funkausstellung IFA, die ihr 100. Jubiläum feiert, bringt METAL HAMMER euch Deutschlands härteste Preisverleihung wieder auf die Bühne. Lautstark und größer denn je! METAL HAMMER selbst feiert zudem 40 stolze Jahre – wir feiern dieses…