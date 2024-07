Was sind die METAL HAMMER AWARDS – und was erwartet euch 2024?

Die METAL HAMMER AWARDS sind nicht irgendeine Preisverleihung, sondern die lauteste und härteste Deutschlands – organisiert von METAL HAMMER. Seit der Premiere 2009 feiern die Awards die Heavy Metal-Szene. Ausgezeichnet werden herausragende Leistungen und Künstler in verschiedenen Kategorien, darunter „Best Album,“ „Best German Band,“ „Best International Band,“ „Metal Anthem“ und „Legend“. Die Veranstaltung zieht zahlreiche Fans, Prominente und Bands nach Berlin, um einen überraschungsreichen und lautstarken Abend zu verbringen. Ein einmaliges und unvergessliches Event! Was genau euch dort wartet und was die METAL HAMMER AWARDS so besonders macht, lest ihr hier.

METAL HAMMER Awards 2024 presented by IFA

31. August 2024 – Uber Eats Music Hall, Berlin

Tickets sind jetzt erhältlich!

Preisverleihung und Konzerte: Das sind die METAL HAMMER AWARDS

Neben der eigentlichen Preisverleihung treten alljährlich hartgesottene Bands live auf – vom kompakten Opener bis zur ausführlichen Headlinershow!

Bei den METAL HAMMER AWARDS 2024 presented by IFA erwarten euch Saltatio Mortis, die extra einen Abstecher von ihrer Burgentour einlegen, die wie immer monstermäßigen Hard-Rocker Lordi, die Berliner Post-Hardcoreler Future Palace und eine weitere namhafte Band.

Der Ablauf der METAL HAMMER AWARDS

Die Konzerte bilden den musikalischen Rahmen – zwischen den Auftritten regnet es in der Uber Eats Music Hall Auszeichnungen in bis zu zwölf Kategorien. Laudatoren verneigen sich wortgewaltig vor den Nominierten und Preisträgern, die überraschten Sieger und Siegerinnen nehmen ihren Award entgegen und halten emotionale Dankesreden.

Doch das Event beginnt schon ein ganzes Stück zuvor: Am Einlass der Konzerthalle lädt der Schwarze Teppich Metal-Helden, Ehrengäste, Promis und VIPs dazu ein, sich im Scheinwerferlicht, vor den Pressefotografen und neugierigen Fans zu präsentieren. Metal trifft Glamour, ohne jeden Anflug von Spießigkeit: Die METAL HAMMER AWARDS bieten eine einzigartige Mischung aus feierlicher Preisverleihung und mitreißenden Live-Auftritten, die das Event zu einem besonderen Erlebnis für die Metal-Community macht.

Stars und Ehrengäste bei den METAL HAMMER AWARDS

Die METAL HAMMER AWARDS haben im Lauf der Jahre zahlreiche prominente Gäste und Ehrengäste aus der Metal- und Hard-Rock-Szene angezogen. Darunter Metallica, Slayer, Nightwish, Ghost, Kreator, Powerwolf, Sabaton, Arch Enemy, While She Sleeps, Blind Guardian, In Flames, Disturbed und viele nationale und internationale Metal-Größen mehr.

Doch die Strahlkraft geht noch darüber hinaus: Neben allerlei Gästen aus der Musik-Branche zieht es auch Prominente und VIPs auf den schwarzen Teppich und die Preisverleihung. Schauspieler, Sportler, Streamer, TV-Persönlichkeiten, Pop- und Rock-Musiker mit dem Metal-Herz am rechten Fleck wollen sich den Abend genauso wenig entgehen lassen wie Hunderte Metal-Fans, die ihren Helden am Schwarzen Teppich so nah wie selten kommen und Preisverleihung sowie Konzerte enthusiastisch mit Leben füllen.

Das erwartet euch 2024 bei den METAL HAMMER AWARDS

Die METAL HAMMER AWARDS presented by IFA werden am 31.8.2024 die Metal-Welt zum Beben bringen. Neben Live-Auftritten von unter anderem Saltatio Mortis als Headliner sowie Lordi und Future Palace und dem Schaulaufen der Ehrengäste und Promis am Schwarzen Teppich steht im Zentrum des Abends natürlich: die Preisverleihung!

Die METAL HAMMER AWARDS 2024 sollen in zwölf Kategorien verliehen werden – darunter drei brandneue. Welche das sind, verraten wir euch vorab – wer als Gewinner oder Gewinnerin den Saal verlässt, bleibt jedoch bis zur zeremoniellen Verleihung ein Geheimnis!

Erlebt den einmaligen Abend mit, indem ihr euch jetzt ein Ticket für die METAL HAMMER AWARDS sichert. Übrigens: Mit einer Eintrittskarte für die METAL HAMMER AWARDS 2024 erhaltet ihr 50% Rabatt auf den Eintritt für die IFA 2024!

Diese einzigartige Kooperation mit der IFA bringt zwei geschichtsträchtige Jubiläen zusammen. Seit einem Jahrhundert steht die IFA für Innovation und Fortschritt in der Unterhaltungselektronik, während METAL HAMMER seit vier Jahrzehnten und über 500 Ausgabe die Fahne des Heavy Metal hochhält.

