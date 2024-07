Anzeige

METAL HAMMER AWARDS: Warum die IFA Berlin für Metal brennt

2024 feiert nicht nur METAL HAMMER sein 40-jähriges Jubiläum. Auch die IFA, Berlins berühmte Unterhaltungs- und Gebrauchselektronik-Messe, kann in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag begehen. Gekrönt werden die Doppelfeierlichkeiten mit einem besonderen Coup: Die Rückkehr der METAL HAMMER AWARDS, die am 31. August erstmalig in der Uber Eats Music Hall steigen werden und bei denen die IFA als Hauptsponsor fungiert. Wir sprachen mit dem IFA-CEO und leidenschaftlichen Metal-Fan, LEIF LINDNER, über die bevorstehenden Feierlichkeiten und Veranstaltungen.

„In 100 Jahren setzt man schon ein bisschen Staub an“ sagt er lachend gleich zu Beginn unseres Gesprächs und deutet damit auf einen Neustart der Messe hin, die sich mit veränderter Logogestaltung und neuem Claim („Innovation For All“) präsentiert. „Die IFA soll keine reine Technikshow mehr sein, sondern muss ein kulturelles Event werden“, so der CEO. Dazu gehört natürlich auch schwermetallische Kultur, die durch die Rückkehr der METAL HAMMER AWARDS, die härteste und lauteste Preisverleihung der Musikbranche, besser nicht vertreten sein könnte. „Ich bin großer Fan der METAL HAMMER AWARDS“, offenbart uns der IFA-Chef, der bei den letzten sechs Ausgaben der damals noch im Kesselhaus stattfindenden Award-Shows bereits als Gast zugegen war. „Bei den Awards hat sich bislang immer das Who’s Who der Branche und Szene getroffen. Das jetzt noch mehr Leute kommen können, macht das Ganze aus meiner Sicht nochmal interessanter“, sagt Lindner und spielt damit auf die neuen Austragungsörtlichkeiten in der Uber Eats Music Hall an. Der in Berlin Neukölln aufgewachsene Lindner brennt seit zwei prägenden Shows von Guns N‘ Roses und Bodycount im Jahre 1991 für laute und vor allem auch harte Musik, bei der er am besten runterkommen und entspannen kann. Entsprechend ist ein Metal-Konzertbesuch pro Woche für Leif, der selbstverständlich langjähriger METAL HAMMER-Leser ist und zu dessen Lieblingsbands neben Bodycount, Metallica, Paradise Lost auch Rotting Christ zählen, das Minimum.

Dass man am Award-Abend mit vier Bands, darunter Headliner Saltatio Mortis, Lordi und die Nachwuchshoffnung Future Palace, ein breites musikalisches Rahmenprogramm geboten bekommt, weiß auch Lindner sehr zu schätzen. „Um ehrlich zu sein, ich finde kleinere Bands oftmals sehr interessant. Future Palace, die auch aus Berlin kommen, habe ich schon Mal als Vorband gesehen und finde ihre Musik mega. Auf die freue ich mich also ganz besonders. Und ich bin sehr gespannt, wer als vierte Band noch kommen wird!“, freut sich Leif auf das krachige Konzertprogramm des Abends. Aber auch der Preisverleihung, in diesem Jahr auf zwölf Kategorien erweitert, darunter brandneue wie etwa „Social Media Hero 2023“, in der die Band mit dem stärksten Social-Media-Auftritt ausgezeichnet wird, fiebert der IFA-Chef entgegen, dessen erklärte Lieblingskategorie die des „God Of Riffs“ ist. Dass die Feier, nachdem der letzte Preis verliehen und der letzte Ton auf der Bühne gespielt wurde, noch lange nicht vorbei ist, weiß auch Lindner, der bei den legendären Aftershow-Partys schon allerhand stählerne Stars ausmachen konnte. „Ich erinnere mich noch gut an Within Temptation, Lacuna Coil oder Disturbed“, sagt Lindner, „Ich war wirklich überrascht, wen ich da alles schon gesehen habe. Dieses Jahr würde es mich freuen vielleicht mal auf den ein oder anderen von den Scorpions zu treffen. Metallica waren ja auch schon mal zu Gast, mit denen hätte ich natürlich auch sehr gerne ein Wörtchen gewechselt“, gesteht Leif.

Während die METAL HAMMER AWARDS im Herzen des Stadtquartiers an der Mühlenstraße für lautstarke Beschallung sorgen, steht auch auf dem Messegelände am Funkturm Musik und Hi-Fi ab diesem Jahr wieder verstärkt im Vordergrund. So wird unter anderem kein Geringerer als Bryan Adams die IFA-Sommergarten-Konzertreihe am 5. September eröffnen. „In diesem Jahr wird die Halle 13 komplett im Zeichen der Themen Musik und Hi-Fi stehen. Es gibt erstmals eine kleine Bühne in der Halle, wo viel über Musik gesprochen wird und auch welche gemacht wird. Auch das Thema Vinyl wird nicht zu kurz kommen“, stellt Lindner in Aussicht, „Es gibt viele verschiedene Themen, mit denen wir auch das Metal-Publikum ansprechen und wir arbeiten auch noch für den Sommergarten an zwei weiteren Act. Vielleicht schaffen wir es ja, da auch noch einen tollen Metal-Act zu platzieren, sodass es für Metalheads noch mehr Sinn macht, sich das Ganze anzuschauen.“