METAL HAMMER AWARDS: Warum die IFA Berlin für Metal brennt – METAL HAMMER Podcast Special

Axxis im Interview. Kommen Sepultura und die Cavaleras noch mal zusammen? Neue Alben von Kissin’ Dynamite, Visions Of Atlantis u.a.

Back In Black – das Metal-Update Andreas Kisser schürt neue Hoffnung auf eine Reunion mit den Cavaleras zum Sepultura-Abschied. Wobei: Tut er das wirklich? Greifbarer scheint es fast, Black Sabbath noch einmal gemeinsam auf der Bühne zu erleben. Der Wunsch ist des Gedankens Vater ... Und was ging mit Metallica und ‘Fortnite’? Die METAL HAMMER AWARDS 2024 presented by IFA werfen ihre langen Schatten voraus – kleine Erinnerung an das große Ereignis am 31.8. in Berlin! Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor: Orden Ogan THE ORDER OF FEAR…